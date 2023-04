Bimba di 2 anni muore per malnutrizione: il padre a processo per non averle dato da mangiare

Alcune storie fanno davvero rabbrividire e toccano il cuore, oltre a far infuriare. Se le vittime sono dei bambini che non hanno neanche la possibilità di difendersi, il dolore è maggiormente straziante e terribile. Negli Stati Uniti, per la precisione nel Kansas, un padre di famiglia è ora a processo per aver causato la morte della figlia per malnutrizione dal momento che l’ha lasciata senza mangiare per giorni.

I fatti qui presenti risalgono al gennaio 2021, quindi più di due anni fa con il padre, un uomo di 47 anni, ora a processo. In base alle prime informazioni raccolte, sembra che il padre soffrisse di alcune dipendenze e, di conseguenza, non sarebbe stato in grado di occuparsi della figlia di due anni, lasciandola così morire di malnutrizione.

Secondo il referto del medico legale, la piccola di due anni sarebbe morta proprio per la malnutrizione. Il padre, proprio per le dipendenze di cui soffre, non è stato abile ad occuparsi né della bambina di due anni, ma neanche del fratello che oggi ha sei anni. Inoltre, li avrebbe anche rinchiusi in camera considerando le sue condizioni di semi incoscienza nelle quali versava da giorni.

Quando si è reso conto che la bambina non respirava più, il padre ha deciso di chiamare i soccorsi che sono giunti immediatamente, ma la situazione, secondo gli operatori, era già compromessa. Non appena le forze dell’ordine sono arrivate in casa, si sono rese immediatamente conto delle varie bottiglie di liquore presenti in casa e nella stanza.

Per la bambina, qualsiasi tentativo di soccorso è stato vano, dal momento che era morta già da parecchio tempo. Sul padre, ora pendono una serie di accuse, tra cui l’omicidio di primo grado con la sentenza che sarà soltanto a luglio. I bambini erano stati affidati al padre poiché la madre non ea in grado di occuparsene con la donna che non li vedeva da parecchio tempo.