Sono passati 16 anni da quando Genevieve Lhermitte, all’epoca 40enne, sconvolse il Belgio uccidendo i suoi 5 figli. Martedì 28 febbraio, nel giorno esatto del sedicesimo anniversario degli omicidi, la donna, che aveva oggi 56 anni, è stata sottoposta ad eutanasia dai medici dietro sua richiesta, come confermato giovedì dal suo avvocato Nicolas Cohen.

Era il 28 febbraio 2007, quando la donna chiuse a chiave la porta di casa e sgozzò i suoi figli, un maschio e quattro femmine di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, con un coltello da cucina nella casa a Nivelles, mentre il padre delle vittime era in visita dai suoi genitori in Marocco. Dopo gli omicidi, Genevieve cercò di togliersi la vita accoltellandosi, ma il tentativo di suicidio fallì.

Durante il processo, la Lhermitte raccontò che si sentiva “disperata e intrappolata” a casa con i bambini. Affermò alla corte: “Ho dato [a mio marito] un figlio e l’ho ucciso. Ho perso tutti i bambini per colpa mia. Non l’hanno mai meritato.Soffrirò fino alla fine dei miei giorni – questa è la mia punizione“.

I bambini si chiamavano Yasmine, 14 anni, Nora, 12, Myriam, 10, Mina, 7 e Mehdi, 3. La donna, precedentemente descritta come una “madre perfetta“, ha divorziato dal marito dopo l’omicidio dei loro figli. La Lhermitte è stato condannata all’ergastolo nel 2008, prima di essere trasferita in un ospedale psichiatrico nel 2019. Nel 2021 tentò nuovamente il suicidio presso l’ospedale di Montigny-le-Tilleul nel quale era ricoverata.

Il suo funerale si è svolto mercoledì, secondo il sito di notizie belga Sudinfo, che ha rivelato per primo la notizia della sua morte prima della conferma del legale. La legge belga consente alle persone di scegliere di sottoporsi all’eutanasia se si ritiene che soffrano di sofferenze non solo fisiche, ma anche psicologiche, che siano “insopportabili“ che non possono essere guarite. La persona deve essere consapevole della propria decisione ed essere in grado di esprimere il proprio desiderio in modo ragionato e coerente.