Gli asili nidi e le scuole dell’infanzia, in generale, sono luoghi o dovrebbero essere degli ambienti sereni per i bambini in cui possono fare amicizia e interagire con altri. Peccato non sia sempre così e spesso in questi luoghi si consumano delle violenze da parte di insegnanti e maestre. L’ultimo caso arriva dal Belgio dove una bambina di 6 mesi sarebbe morta in seguito a una serie di percosse, secondo le indagini che sono attualmente in corso.

La piccola sarebbe morta nella notte del 2 marzo, in base alle ferite che ha riportato dopo una caduta avvenuta proprio nell’asilo nido. In base a quanto afferma l’educatrice si pensa a una caduta accidentale, ma le stesse forze dell’ordine hanno dei dubbi in merito per cui è stata aperta una indagine per far luce sulla dinamica.

Infatti, nella giornata del 1 marzo, proprio per alcuni fatti che non coincidevano le forze dell’ordine, è stata aperta una inchiesta per percosse. La tragedia è accaduta a Lovanio dove gli stessi genitori non si danno pace e sui social esprimono tutto il loro amore e affetto con le seguenti parole: “La sua perdita ci lascia una voragine nel cuore”.

In base alla caduta o alle presunte percosse, la piccola ha avuto una frattura al cranio ed emorragia cerebrale per cui è stata alcuni giorni in rianimazione per poi spegnersi. Intorno alle prime ore del 2 marzo, i genitori hanno dato l’annuncio sui social accompagnato dalle seguenti parole: “A. non si sveglierà più. Sono stati i sei mesi più belli della nostra vita e la sua perdita ci lascia una voragine nel cuore. Il babbo e la mamma ti penseranno sempre. Addio piccola mia”.

Proprio in base a quanto successo e alla gravità della situazione, è stato contattato un medico legale che ha affermato che le ferite della bambina non potevano essere dovute a una caduta ed ecco la ragione per cui è stata aperta l’indagine. I genitori sono di origine italiana, ma vivono in Belgio da parecchio tempo dove si svolgeranno i funerali.

Il sindaco di Carmiano, paese natale della madre della piccola, Sergio Erroi esprime tutta la sua vicinanza alla famiglia in questo triste momento.