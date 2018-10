Bambino morde impaziente la torta del suo compleanno: quello che accade manda tutti nel panico!

Sembra una scena da film hollywoodiano ma il fatto è accaduto realmente. In Cile, un bambino non riesce a trattenere la voglia di dare un morso alla torta del suo ottavo compleanno. Così, affonda la testa sull’invitante dolce che, però, ha ancora la candelina accesa.

È panico in casa, mentre i genitori cercano di spegnere le fiamme sulla testa del bambino. Il video è diventato virale sul web in pochissimo tempo. La scena dura pochi secondi ma sono sufficienti per fare comprendere e notare l’impazienza del figlio goloso e la paura della madre.

Il bambino è seduto al tavolo con davanti la deliziosa torta farcita di panna e ciliegine; i genitori, al suo fianco, lo festeggiano con una canzone mentre riprendono i festeggiamenti con la telecamera.

È proprio in quel momento, quando i genitori stanno ancora cantando, che il piccolo golosone agisce improvvisamente facendo spaventare i genitori. Il bambino, infatti, abbassa la testa e dà un bel morso alla torta. La scena sarebbe stata divertente se i capelli non fossero finiti sulla fiamma della candelina ancora accesa e la sua testa non fosse andata in fiamme.

Subito i genitori, di riflesso e spaventati, hanno allungano le mani sulla sua testa per spegnere l’incendio in tempo ed evitare il peggio. La mamma lo abbraccia e si sentono le voci dei due genitori che cercano di tranquillizzare il bambino ancora con la bocca cosparsa di panna.

L’attimo di panico, ripreso dal video, si trasforma in commenti e risate sdrammatizzanti da parte dei genitori; il volto del bambino sembra, invece, non essersi per nulla sconvolto dall’accaduto.

Il video, per la sua particolarità, è stato postato sul web ed è diventato in pochissimo tempo virale con tantissime visualizzazioni in tutto il mondo.