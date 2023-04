Azienda cinese sostituisce i suoi dipendenti con l’intelligenza artificiale, l’UE studia una nuova task force

L’Unione europea ha deciso di adottare una task force per regolamentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, per proteggere la privacy degli utenti. Bluefocus Intelligent Communications Group Co., società di pubbliche relazioni cinese, ha annunciato che da oggi sospenderà tutte le spese per copywriter e designer di terze parti, preferendo l’utilizzo di macchine. Questo ha suscitato reazioni contrastanti, con chi vede nei chatbot uno strumento per evitare lavori noiosi, e chi teme disoccupazione di massa.

L’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sulla forza lavoro è stato messo in evidenza dal caso dell’azienda cinese che vale tre miliardi di dollari. Di fronte a tale situazione, l’Unione europea ha reagito mobilitando una task force con lo scopo di creare nuovi regolamenti per proteggere gli utenti. La minaccia è che l’IA sia impiegata per aumentare i profitti, a discapito dei lavoratori.

Bluefocus Intelligent Communications Group Co. ha considerando di sostituire i suoi copywriter e grafici esterni con l’intelligenza artificiale generativa. La società ha già contattato Alibaba Group Holding Ltd. e Baidu Inc. chiedendo l’utilizzo in licenza della tecnologia IA. La notizia ha avuto un impatto positivo sui mercati finanziari, con un aumento di quasi il 19% del valore delle azioni dell’agenzia. Gli investitori sembrano essere incoraggiati dalla decisione di Bluefocus di investire nell’intelligenza artificiale, incoraggiando così le altre aziende a seguire questa direzione.

L’utilizzo di software basati sull’intelligenza artificiale è diventato sempre più popolare negli ultimi mesi. Un sondaggio IBM e Morning Consult del 2022 ha rivelato che il 66% delle aziende in tutto il mondo era già impegnata nell’intelligenza artificiale prima ancora del lancio di ChatGPT.

Il sondaggio ha anche sottolineato che le aziende volevano in particolare ridurre i costi e “automatizzare i processi chiave”. La testata CNET ha addirittura licenziato i suoi giornalisti e ha iniziato a pubblicare articoli scritti da un algoritmo. Di fronte a questo stravolgimento del mondo del lavoro l’Europa vuole creare una task force per definire nuove regole sulla privacy per l’intelligenza artificiale.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati, l’organismo che riunisce i garanti della privacy dei vari stati membri, sta esaminando il tema. ChatGPT è diventata una delle piattaforme di crescita più rapida della storia, con più di 100 milioni di utenti al mese. Questo ha portato alcuni leader tecnologici, in primis Elon Musk, a chiedere una sospensione dello sviluppo della tecnologia fino a quando non verranno applicate le nuove regole.