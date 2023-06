Lo sfruttamento della manodopera migrante e le truffe sui salari dei dipendenti rappresentano purtroppo una realtà diffusa, e alcuni casi sono davvero scandalosi. Tra questi, uno degli episodi più spudorati è stato scoperto dalle autorità locali in California, negli Stati Uniti, presso la Taqueria Garibaldi, una catena di ristoranti. Il procuratore Marc Pilotin ha definito questo schema come uno dei più audaci mai visti, paragonandolo a quelli che potremmo immaginare in una serie televisiva come “Better Call Saul“. In questo caso, i proprietari della catena hanno assunto un falso prete che, sfruttando la profonda religiosità dei dipendenti, per lo più migranti di origine sudamericana, otteneva informazioni da loro e successivamente li minacciava.

L’utilizzo del falso prete è iniziato nel 2021, quando il dipartimento del lavoro ha avviato un’indagine sulla Taqueria Garibaldi e ha scoperto che l’azienda non pagava gli straordinari ai suoi dipendenti. Di fronte alle lamentele dei lavoratori, i manager rispondevano con la classica minaccia, particolarmente diffusa negli Stati Uniti, ovvero la possibilità di revocare il permesso di soggiorno per lavoro. L’indagine condotta dal dipartimento ha costretto la dirigenza della catena di ristoranti a modificare i propri metodi, ma purtroppo non in meglio.

All’interno dell’azienda si è instaurato un clima di terrore, alimentato dall’alta presenza di lavoratori immigrati. La mossa principale è stata l’assunzione di un falso prete: durante le confessioni, i dipendenti venivano sottoposti a specifiche domande sul lavoro e veniva loro chiesto se provavano rancore verso i loro superiori o se ne avevano parlato negativamente con qualcuno, inclusi gli ispettori del dipartimento del lavoro.

Uno dei dipendenti ha scoperto la truffa e ha subito informato il dipartimento competente. La Taqueria Garibaldi dovrà ora risarcire 35 lavoratori per un importo totale di circa 140.000 dollari, che includono sia i salari arretrati che i danni subiti. È importante sottolineare che tali comportamenti sono illegali e inaccettabili, poiché violano i diritti dei lavoratori e li sfruttano in modo ingiusto. È fondamentale che le autorità competenti siano vigili e pronte ad intervenire in questi casi, garantendo la tutela dei diritti dei lavoratori e punendo severamente i responsabili di tali abusi.

Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante una vigilanza costante per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori e proteggere i loro diritti. Le aziende devono essere consapevoli che tali comportamenti non solo ledono la dignità delle persone coinvolte, ma anche l’immagine e la reputazione dell’intero settore.