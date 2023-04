Marcello Vinci, un uomo di 29 anni di Fasano, è stato trovato morto in strada a Chengdu, nella provincia di Shangai, in circostanze ancora poco chiare. Vinci viveva in Cina da tempo per motivi di lavoro. Il suo corpo è stato trovato sul marciapiede sotto un palazzo della città da 16 milioni di abitanti. Le autorità hanno ritenuto che si fosse trattato di un suicidio, presumendo che Vinci si fosse gettato dal 35esimo piano dell’edificio. Tuttavia, la ricostruzione della notte tra domenica 5 e lunedì 6 marzo presenta ancora più di un interrogativo senza risposta.

Secondo il report della polizia cinese, un 45enne del posto e suo conoscente avrebbe invitato Marcello Vinci a casa sua per una cena, pochi giorni prima della sua morte. Marcello e il 45enne abitavano nello stesso condominio. La madre di Marcello, Angela Berni, ha raccontato al Corriere della Sera che, secondo il report, suo figlio si sarebbe sentito male durante la cena. Il 45enne avrebbe suggerito a Marcello di stendersi sul letto per alleviare il malessere. Il report cinese descrive che Marcello e il conoscente risiedevano in due appartamenti diversi all’interno dello stesso condominio quando è successa la tragedia.

Ma a 40 giorni dal decesso la madre della vittima sta cercando di ricostruire l’accaduto. Spiega che le informazioni del report sono confuse e non si sa esattamente l’ora di quando è successo il fatto. La madre sostiene che la caduta non è avvenuta dall’appartamento di Marcello, ma da quello del conoscente. Il rapporto afferma che il conoscente ha ripulito completamente la sua abitazione dopo la caduta del figlio, rimuovendo le eventuali impronte, prendendo le sue cose e nascondendole, chiamando poi i soccorsi e nascondendosi in un armadio. Nonostante il susseguirsi di questi eventi, il rapporto della polizia cinese non fornisce alcuna conclusione. Il report descrive che la polizia cinese ha fermato il 45enne, tenuto per 15 giorni sotto custodia, ma improvvisamente e inspiegabilmente rilasciato.

La madre sostiene che è molto probabile che il 45enne non subirà alcuna conseguenza; l’autopsia era pianificata per i giorni precedenti, ma non è stata ancora effettuata. La situazione è molto particolare, poiché non è possibile ottenere il corpo fino a quando la polizia non prenderà una decisione. Di conseguenza è stato richiesto un pagamento di 30.000 euro per poter riportare la salma a casa.

La madre ha spiegato che non ha ricevuto aggiornamenti dall’Ambasciata e si sente abbandonata, demoralizzata e disperata perché non sa cosa fare o cosa potrebbe cambiare se andasse a Chengdu. Le indagini stanno procedendo ma al dolore per la perdita di suo figlio si aggiunge la frustrazione di non sapere cosa sia successo.