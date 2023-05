Automobilista ubriaco sfida la legge mettendo il cane alla guida per evitare l’arresto

Un astuto ma poco brillante tentativo di evitare l’arresto per guida in stato di ebbrezza è stato protagonista di una singolare vicenda accaduta nel Colorado. La storia, che ha destato l’attenzione e la sorpresa di molti, coinvolge un uomo fermato dalla polizia per eccesso di velocità. L’auto viaggiava a ben 30 km/h sopra il limite consentito, attirando inevitabilmente l’attenzione delle forze dell’ordine.

Ciò che è successo successivamente ha lasciato tutti senza parole. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, l’uomo avrebbe tentato di scambiarsi di posto con il suo fedele compagno a quattro zampe che si trovava sul sedile passeggero. Questa bizzarra scena si è svolta sotto gli occhi increduli degli agenti presenti sul posto. Ma, nonostante il suo audace tentativo, il conducente non è riuscito a sottrarsi alla legge.

Immediatamente dopo essere stato fermato, l’uomo è uscito dall’auto dichiarando che non stava guidando e che non poteva essere ritenuto responsabile. La sua evidente alterazione psicofisica ha sollevato immediati sospetti e, quando gli è stato chiesto se avesse consumato alcolici, ha cercato di fuggire. La sua fuga, tuttavia, è stata breve, poiché è stato prontamente riacciuffato dagli agenti di polizia presenti sul posto.

Successivamente, l’uomo è stato accompagnato al più vicino ospedale locale, dove è stato sottoposto a cure mediche. Una volta dimesso, è stato incriminato con una serie di accuse, tra cui guida in stato di ebbrezza, eccesso di velocità e resistenza a pubblico ufficiale. La legge non ha esitato a intervenire, dimostrando che nessun trucco o tentativo di elusione può sfuggire alle autorità competenti.

Per quanto riguarda il cane che è stato coinvolto in questa strana vicenda, è stato affidato a un amico dell’uomo, che si prenderà cura di lui durante il periodo di custodia del proprietario. Nonostante le circostanze assurde, il benessere dell’animale è stato preservato, e fortunatamente non ha subito danni nel corso dell’incidente. Questa storia serve come un importante promemoria dell’importanza di guidare in modo responsabile e di evitare di mettere a rischio la propria vita e quella degli altri sulla strada. La guida in stato di ebbrezza è un reato grave che può portare a conseguenze irreparabili.