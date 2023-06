Un momento di festa e di gioia come il matrimonio può trasformarsi in tragedia, proprio come è accaduto in Australia. Gli invitati a un matrimonio si stavano recando alla cerimonia di nozze quando il bus sul quale viaggiavano si è ribaltato. Il bilancio parla di 10 persone che hanno perso la vita e di diverse altre che sono ricoverate nei vari ospedali della zona.

Si tratta di un wedding bus, ovvero un bus che stava trasportando gli invitati a celebrare la festa di matrimonio, con a bordo 40 persone, che si sarebbe ribaltato arrivando a un bilancio di 10 persone che, purtroppo, non sono riuscite a sopravvivere. Il sinistro che ha coinvolto il bus è avvenuto intorno alle 23.30 ora locale nella città di Greta, nel Nuovo Galles, a Sydney. Come confermato anche dagli agenti, 18 persone sono rimaste illese.

Alcune delle persone che sono rimaste ferite sono state trasferite nei vari paesi dell’Australia, anche con l’ausilio di un elicottero. Il conducente del bus, un uomo di 58 anni, è ora ricoverato in ospedale, dove è già stato sottoposto ad arresto in quanto responsabile. Gli esami e gli accertamenti fatti nelle prossime ore chiariranno la sua posizione in merito.

Jay Suvaal, il sindaco della cittadina vicina di Cessnock, ha affermato: “Siamo una delle principali destinazioni per matrimoni e turisti nella Hunter Valley, quindi ci saranno persone provenienti da tutto lo Stato e dal Paese che sono state in queste aree e probabilmente hanno partecipato a iniziative simili”.

La zona di Hunter Valley, luogo del matrimonio, è molto nota non solo per la produzione di vini, ma anche perché qui si celebrano eventi come party esclusivi e feste di nozze.