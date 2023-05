Un’anziana donna di 95 anni versa in condizioni critiche, dopo essere stata colpita con il taser dalla polizia. È avvenuto nella mattinata di mercoledì in Australia, dove gli agenti del New South Wales erano stati chiamati per un intervento presso la casa di cura Yallambee Lodge a Cooma, a circa 200 miglia a sud-ovest di Sydney,

Qui i poliziotti hanno trovato Clare Nowland, che sarebbe stata armata con un coltello da bistecca, riporta Reuters. Pare che gli agenti intervenuti sul posto abbiano cercato di convincere la donna, afflitta da demenza, a lasciar andare la posata, ma lei non era d’accordo, ha detto in una conferenza stampa l’assistente commissario della polizia del luogo Peter Cotter.

“Al momento in cui è stata colpita con il taser, si stava avvicinando alla polizia, ma è giusto dire che lo stava facendo ad un ritmo lento“, ha affermato Cotter. “Aveva un deambulatore, ma aveva anche un coltello“. Mentre la Nowland camminava lentamente con la posata da tavola, un agente ha scaricato il taser, centrando l’anziana donna e facendola cadere e battere la testa.

“La ferita che ha subito dopo aver sbattuto la testa sul pavimento l’ha resa costretta a letto in questo momento“, ha affermato alla stampa, aggiungendo che “continua a perdere e riprendere conoscenza“. Mentre i membri della famiglia di Clare, che è una bisnonna, si sono riuniti al suo capezzale, la polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto, che è stato registrato dalla telecamera sul corpo di un agente.

Il filmato non verrà rilasciato alla stampa a causa delle indagini in corso, ma l’ufficiale coinvolto è stato sospeso in attesa di ulteriori indagini. Pare che l’agente sospeso sia stato identificato come un poliziotto esperto con 12 anni di servizio nella forza. La vicenda ha suscitato indignazione nella comunità.