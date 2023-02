Auguri per i suoi 90 anni all’iconica Yoko Ono

Ascolta questo articolo

L’iconica Yono Ono, vedova di John Lennon, compie 90 anni. Per anni aspramente criticata dai fan dei Beatles per l’influenza che ebbe sul marito, oggi l’odio mediatico è finito. Sapevate che la leggendaria canzone “Imagine” è sua? Infatti è tratta dal suo libro di poesie “Grapefruit“, solo anni dopo le sono stati riconosciuti i diritti d’autore.

Per il suo compleanno il figlio suo e di Lennon, Sean le ha voluto fare un regalo speciale, un albero virtuale per esprimere tutti i suoi desideri, ispirato al primo albero creato dall’artista nel 1996, la star ha ricevuto gli auguri dagli ex membri dei Beatles e da Elton John e da tutte le altre stelle della musica, è stata una delle artiste più discusse e controverse in assoluto.

Il significato del regalo del compleanno in Giappone equivale a scrivere un desiderio ed appenderlo al ramo di un albero, da allora la vedova Lennon ha raccolto quasi due milioni di desideri, sepolti alla base della Imagine Peace Tower in Islanda. Yoko è un ambientalista convinta ogni volta che passa dinnanzi ad un albero lo abbraccia calorosamente.

Ha scritto venti album da solista, sette con Lennon, ha una pagina su Twitter con milioni di follower ed è molto attiva sui social, oltre alle note prese di posizione contro la guerra, è un’attivista era impegnata in un clan di artisti concettuali, i Fluxus, degli anni Sessanta, consacrata in tutto il mondo, diede lustro alla cultura e all’avanguardia pura.

Due matrimoni e due divorzi alle spalle prima di incontrare Lennon, secondo indiscrezioni la fine dei Beatles fu causata da lei per questo odiata dai loro fan, perchè era invadente sempre in studio di registrazione, non dava spazio. Nel 2001 la Ono ha ottenuto una laurea honoris causa in Legge dall’Università di Liverpool. Nel 2002 le fu offerta la laurea in Belle Arti dal Bard College. Ebbe numerosi aborti prima di fare il figlio con Lennon a causa delle sostanze stupefacenti di cui abusarono.

La Ono è stata anche additata come responsabile per la dipendenza da eroina sviluppata da Lennon negli anni settanta, in quanto si dice che sia stata lei a fargli sperimentare la sostanza per la prima volta. Entrambi furono vittime di questa dipendenza per alcuni anni. Dal 1975 si allontanò dalla musica con Lennon per dedicarsi all’attivismo politico contro la guerra.