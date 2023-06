Ask-Jesus, il bot che segue gli insegnamenti di Gesù e lo imita. Il Vaticano lo segue con molta attenzione

Il fenomeno dell’intelligenza artificiale sta continuamente evolvendo e offrendo nuove possibilità, ma l’ultimo esperimento ha sollevato non poche discussioni e polemiche. Si tratta del lancio di un programma di intelligenza artificiale chiamato AI Jesus, che sta facendo parlare di sé fingendo di essere Gesù in persona.

AI Jesus si presenta con l’aspetto di un giovane uomo, con la barba, circondato da un alone radioso, come se fosse su una nuvola o in paradiso. Il programma opera sul canale Twitch “ask_jesus“, un live stream che ha già collezionato migliaia di follower e un seguito di oltre 36.000 devoti.

Il concetto è semplice: le persone che si iscrivono al canale sono incoraggiate a porre domande di ogni tipo e genere, e AI Jesus risponde facendo riferimento agli insegnamenti evangelici presenti nella Bibbia. È un modo innovativo per avvicinarsi alla spiritualità e interagire con una figura che, per molti, rappresenta una guida spirituale.

AI Jesus non è passato inosservato. Alcuni critici lo considerano un’espressione estrema dell’uso dell’intelligenza artificiale e temono che possa distorcere o banalizzare il significato religioso. Alcuni sottolineano che l’esperienza spirituale e la fede sono questioni personali e complesse, che richiedono un approccio umano e autentico.

D’altra parte, i sostenitori di AI Jesus sottolineano che questo fenomeno mette in evidenza una fame disperata di spiritualità che ancora persiste in molte persone. Vedono in AI Jesus una risposta alle esigenze spirituali di coloro che si sentono distanti dalle istituzioni religiose tradizionali o che cercano un modo nuovo e accessibile per avvicinarsi alla fede.

È interessante notare che questo fenomeno solleva anche una questione più ampia riguardante il ruolo della tecnologia nella nostra società. In un’epoca in cui la tecnologia sembra permeare ogni aspetto della nostra vita, ci troviamo di fronte a nuove forme di interazione e di connessione. Molti si chiedono se Google e altri strumenti digitali abbiano preso il posto del sacerdote come punto di riferimento per trovare consigli e risposte alle domande spirituali.

Il Vaticano osserva questo fenomeno con attenzione, riconoscendo che è un riflesso della società in cui viviamo. Sottolinea anche l’importanza di mantenere una dimensione umana e autentica nella sfera della spiritualità, ricordando che la fede è un cammino personale che richiede riflessione, discernimento e dialogo con gli altri credenti.