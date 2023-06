Aragosta cotta viva in microonde, il piatto dello chef scatena la polemica: "Sei un mostro"

L’aragosta è da sempre considerata un piatto molto costoso e difficile da cucinare, ma sembra che la soluzione sia stata finalmente trovata. David Chang, lo chef stellato, ha svelato di aver scoperto un metodo semplice per cucinare questo prezioso crostaceo. Tuttavia, questa soluzione ha scatenato molte polemiche sui social network. Perché? Oltre ad essere una soluzione inaspettata che ha messo in discussione le competenze culinarie di Chang, è stata vista da molti utenti come una vera e propria barbarie verso gli animali.

Ma talvolta la necessità spinge alla scoperta di nuove virtù. Ed è proprio ciò che è successo allo chef del rinomato ristorante Momofuku Ko di New York, che vanta ben due stelle Michelin. Il 45enne chef statunitense ha rivelato nel suo podcast di aver scoperto un incredibile metodo alternativo per cucinare l’aragosta.

L’uomo si è trovato a utilizzare il forno a microonde durante un evento per velocizzare la preparazione dei piatti e si è reso conto che la carne dell’aragosta risulta addirittura più morbida rispetto alla cottura tradizionale in pentola. “Molti colleghi potrebbero non apprezzare le mie parole, poiché tradizionalmente l’aragosta viene cotta solo in pentola, ma vi assicuro che questa è una soluzione davvero valida“, ha dichiarato Chang.

Le parole di David Chang hanno scatenato l’ira degli utenti dei social media, creando una vera e propria tempesta che coinvolge sia gli animalisti che gli amanti della cucina. Le critiche sui social network sono arrivate da diverse parti. Dopo le sue rivelazioni, i profili social dello chef sono stati invasi da commenti pieni di odio. C’è chi ritiene che il metodo del microonde sia una vera barbarie nei confronti degli animali, mentre altri mettono in dubbio le capacità di uno chef pluristellato.

“Sei uno chef Michelin e usi il microonde? Ma le hai comprate le stelle al supermercato?”, commenta ironicamente un utente. Ma non è l’unico a pensarla così. “Come fai ad avere due stelle Michelin?“, risponde un altro. “Forse saranno anche buoni piatti, ma persino mio figlio di 6 anni potrebbe farlo“, dice una madre. “Sei uno chef Michelin o uno chef del microonde?”, chiede un altro. Ma le critiche verso le sue abilità culinarie non sono l’unico motivo di discussione.

La cottura dell’aragosta ha sempre diviso le opinioni, con coloro che la ritengono troppo crudele e altri che, nonostante la pratica, la gustano con piacere. Se bollire il crostaceo vivo in acqua salata è già considerata una pratica tremenda, per molti cuocerlo vivo nel microonde ha scatenato un vero e proprio polverone. “Ma non provi vergogna?“, è il commento più comune. “Cucinare un’aragosta viva nel microonde è terribile, dovrebbero cucinarti“, scrive un utente indignato. “Poveri animali“, afferma una signora.