Apre il portellone dell’aereo in volo, panico e feriti

Momenti di panico hanno scosso la Corea del Sud oggi, 26 maggio, quando un aereo della compagnia Asiana Airlines, con a bordo ben 200 persone, è stato oggetto di un episodio inquietante. Un uomo, all’interno del velivolo, ha aperto il portellone di un’uscita di emergenza mentre l’aereo si trovava a un’altezza di circa 213 metri dal suolo e mancavano solo 2-3 minuti all’atterraggio.

Le immagini impressionanti di quanto accaduto sono state diffuse sui social network attraverso un video ripreso dall’interno della cabina dell’Airbus 321. Il filmato mostra l’aereo in volo con il portellone completamente spalancato, mentre i passeggeri seduti nelle file vicine sono esposti a forti raffiche di vento. È importante sottolineare che la velocità di atterraggio di un Airbus 321 si aggira intorno ai 262 chilometri orari.

Fortunatamente, le autorità hanno immediatamente reagito all’accaduto, procedendo all’arresto del responsabile, un uomo di 30 anni. Nonostante l’episodio sconvolgente, l’aereo è riuscito ad atterrare in sicurezza presso l’aeroporto internazionale di Daegu, situato a circa 240 chilometri a sud-est di Seul. Sia i 194 passeggeri che i sei membri dell’equipaggio sono sopravvissuti, sebbene 12 persone abbiano richiesto assistenza medica a causa di problemi respiratori. Tra queste, nove sono state ricoverate in ospedale per accertamenti più approfonditi.

L’episodio ha scatenato un’ondata di panico e sgomento tra i passeggeri a bordo, ma anche tra coloro che sono venuti a conoscenza dell’accaduto tramite i social media. Le immagini raccapriccianti del portellone spalancato in volo hanno immediatamente attirato l’attenzione di molti utenti, che hanno condiviso il video con commenti di paura e preoccupazione.

La compagnia aerea Asiana Airlines ha prontamente preso in carico il caso, collaborando con le autorità per investigare sull’accaduto e garantire la massima sicurezza ai propri passeggeri. Si tratta di un episodio estremamente raro e isolato, che ha destato preoccupazione riguardo alla sicurezza delle procedure di imbarco e controllo dei passeggeri.

Nonostante l’atmosfera di paura e apprensione, è fondamentale sottolineare l’efficienza del personale di bordo nell’affrontare l’emergenza e nell’assicurare che l’aereo atterrasse in condizioni di sicurezza. L’episodio rimarrà comunque un avvenimento di grande emozione disregolazione emotiva per i passeggeri coinvolti e per l’intera comunità dell’aviazione.