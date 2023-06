Antico mausoleo romano trovato nel centro di Londra

L‘impero romano è stato ovunque, quindi non stupisce che questa scoperta sia stata fatta nella City, gli archeologi l’anno scorso stavano scavando e hanno rinvenuto i resti di un mausoleo di epoca romana di 2000 anni fa, non solo scavando attualmente tutta la pavimentazione in ceramica è stata rinvenuta.

Il mausoleo è perfettamente conservato e intatto, nonostante l’età ben nascosto nel sottosuolo vicino al London bridge, e di rara fattura, sono presenti le pareti i gradini ed i soffitti interni dell’edificio. Un mausoleo è una tomba privata di eccezionale pregio, robustezza e monumentalità, generalmente eretta per custodire nel tempo il corpo di una grande personalità o di un nucleo di persone con legami familiari.

Inoltre sono rinvenute sepolture romane senza ossa umane, inoltre monete, ceramiche, tegole e strumenti di rame, monili antichi come i pettini di osso che venivano usati nell’antichità, il mosaico centrale appare con un fiore centrale con cerchi esterni dalle immagini che si possono vedere anche sul web e su Twitter.

Era un edificio posto su due piani per una famiglia nobile, probabilmente nel futuro potremmo ammirare quest’opera al British museum, il più importante museo di Londra, che ha una esposizione molto vasta sull’impero romano, questa scoperta rivela come nell’antichità l’impero romano d’occidente si sia espanso e pone le radici e gli studi sulla Londra romana, ci sono edifici romani decorati.

L’area extraurbana dove avvengono gli scavi sulle rive del Tamigi, è un’area suburbana dove stanno facendo lavori di espansione a sud di Londra, dove sorgeranno centri commerciali, uffici e negozi. Gli scavi continueranno nel frattempo perchè dal terreno potrebbero sorgere altri resti di epoca romana ancora da catalogare e bisognerà studiare a chi appartengono i resti delle sepolture e la ricca famiglia a cui è stato eretto il monumento, c’è ancora molto lavoro da fare per gli archeologi.