Annega la nonna 93enne nel lavello di cucina: "Volevo che riposasse in pace"

Fece affogare sua nonna, una pensionata di 93 anni, nel lavello di cucina affinché l’anziana donna potesse “riposare in pace“, a mesi dall’omicidio si è dichiarata colpevole. La storia arriva dagli Stati Uniti, dove la 35enne Heidi Matheny annegò intenzionalmente sua nonna Alice Matheny.

Dopo essersi inizialmente dichiarata non colpevole dell’accusa di omicidio alla fine dell’anno scorso, venerdì Heidi ha cambiato la sua dichiarazione in colpevole, secondo quanto riferito dai media americani, poco prima della sentenza del prossimo 15 marzo. La 35enne ha spiegato agli investigatori che il giorno prima dell’omicidio, avvenuto il 15 novembre 2022, i medici le avevano consigliato di mettere sua nonna in una casa di cura, ma che lei non poteva permettersi il costo.

Il giorno dell’omicidio le due donne si trovavano nell’appartamento della vittima a Eaton, Ohio. Dopo che Heidi ed Alice, vedova dal 1989, avevano mangiato un gelato, la nipote ha raccontato alla polizia di essersi avvicinata di soppiatto alle spalle della 93enne mentre la vittima stava lavando i piatti, e le ha tenuto la testa sott’acqua nel lavello della cucina “finché le bolle non si sono fermate“.

La nipote ha raccontato di aver poi trascinato Alice sul divano, dove ha ripreso a “fare bolle, quindi l’ho messa nella vasca da bagno finché non si è fermata“. Heidi ha detto di aver tenuto sua nonna sott’acqua per 15 minuti e di aver lasciato il suo cadavere nella vasca. Dopo l’omicidio, è scappata da una finestra perché “non voleva che i vicini la vedessero”. Due ore dopo, si consegnò spontaneamente alla stazione di polizia, confessando il delitto.

“Ho solo perso la testa“, ha ammesso agli agenti. “Lei non ha fatto niente, era una nonna follemente perfetta“. La 35enne ha aggiunto agli investigatori che la 93enne soffriva di attacchi di panico quotidiani, quindi voleva che la donna “riposasse in pace“. Alice era madre di due figli, Rusty e Kent, era nonna di 7 nipoti, Brandon, Russell, Kyle, Aundrea, Sarah, Heather ed Heidi, oltre ad avere numerosi pronipoti.