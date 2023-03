Il mondo continua a fare sempre più paura e spesso i momenti di terrore e di panico si racchiudono durante delle normali azioni quotidiane. In una chiesa ad Amburgo, durante una funzione religiosa, alcune persone hanno fatto irruzione all’interno causando la morte di ben sette persone e ferendone altre. La tragedia è accaduta nella serata di giovedì 9 marzo nel quartiere Alsterdof quando nella chiesa dei Testimoni di Geova era in corso la messa.

Non si sa ancora al momento quante persone abbiano fatto irruzione, ma appena venuto a sapere di quanto accaduto la polizia ha deciso di blindare, non solo il quartiere, luogo della tragedia, ma anche tutta la città. La stessa polizia di Amburgo ha diramato un allarme a tutta la città: “Cercate immediatamente riparo in un edificio, usare il telefono solo in caso di estrema emergenza, così le linee non vengono intasata”.

Per ora non si sa ancora nulla degli assalitori, né di quanti fossero, considerando che la polizia avrebbe anche smentito una caccia in corso agli assalitori che si sarebbero dileguati. In un primo momento, le vittime erano sei ma secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Bila sono salite a sette. Sono molti i feriti in condizione seria, mentre non preoccupa la salute degli altri che hanno riportato ferite lievi.

Al momento della dinamica ancora al vaglio, non si sa quale potesse essere stata la matrice e la polizia ha pensato soltanto di mettere in sicurezza tutti gli abitanti invitandoli a non uscire di casa. Non appena è accaduta la tragedia, la polizia, trovandosi nelle vicinanze, è immediatamente giunta e, in base a quanto riporta il portavoce, si sarebbe udito uno sparo all’interno della chiesa.

Al piano superiore è stata intercettata una persona che potrebbe essere il responsabile, sebbene si parli, sempre secondo i media tedeschi, che ‘attentatore possa essere una delle possibili vittime. Mentre il premier Netanyahu era in visita a Roma, a Tel Aviv, un’ora prima, quindi intorno alle 20, nella stessa serata del 9 marzo, vi è stato un attentato che ha portato alla morte di una persona e di ben tre feriti.

Secondo gli aggiornamenti delle ultime ore, sembra che l’attentatore di Amburgo sarebbe uno appartenente alla stessa comunità e avrebbe tra i 30 e i 40 anni che avrebbe agito con una pistola, la quale non si sa ancora se sia stata detenuta legalmente.