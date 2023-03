Amanda Knox ironizza: “Studiare all’estero è fantastico”, è polemica

Ad oltre 15 anni dalla morte di Meredith Kercher, uccisa nel suo appartamento a Perugia a novembre del 2007, Amanda Knox continua a far parlare di sé e generare polemica. Questa volta le critiche alla 35enne, condannata e poi scagionata all’ultimo grado di giudizio per l’omicidio della ex compagna di appartamento, sono partite a causa di un suo commento su Twitter.

Tutto è cominciato dall’articolo pubblicato dalla rivista Insider, nel quale la studentessa universitaria americana Stacia Datskovska si è lamentata a lungo della sua terribile esperienza di studio all’estero in Italia. La giovane, che frequenta la New York University, ha scritto un articolo nel quale spiega di aver “odiato” il suo semestre di studio a Firenze.

Nell’articolo, intitolato “Sono una studentessa della NYU che ha studiato all’estero a Firenze. Ho odiato ogni aspetto del mio semestre all’estero“, la studentessa scrive che, dopo alcune settimane a Firenze, “ho iniziato a disprezzare i luoghi, odiare le persone e non vedevo l’ora di tornare a casa, al mio campus a New York“.

La giovane attribuisce questo sentimento alla mancanza di “valori“ condivisi tra lei e i suoi compagni studenti, che nel weekend facevano viaggi e la lasciavano sola, al comportamento poco ospitale dei fiorentini, che a suo dire la giudicavano e deridevano, e al fatto che la vita a New York sia continuata in sua assenza.

Immediate le reazioni del web dopo l’uscita dell’articolo, condannato da molti per le visioni dell’autrice e la totale assenza di auto critica. Amanda, che all’epoca della morte di Meredith studiava all’università a Perugia, ha re-twittato l’articolo commentando ironicamente: “Ragazza, di cosa stai parlando? Studiare all’estero è fantastico!“.

Il tweet di Meredith ha scatenato una bufera, tra ammiratori e detrattori. Se infatti alcune persone hanno apprezzato il commento, scrivendo “Questo tweet merita un premio” o “Hai vinto Internet per oggi, Amanda. Puoi stare tranquilla”, altri hanno criticato il post, scrivendo: “Non è divertente. Deve essere incredibilmente doloroso per la famiglia di Meredith“.