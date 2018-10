Altra vittima del selfie. Donna cade dal 27° piano e muore

Cosa ne pensa l’autore

Giovanna Barone - Come si può morire per fare un selfie? In un mondo ormai diventato troppo legato all'immagine e all'istante da catturare e pubblicare molte persone dimenticano il significato della parola sicurezza. Forse dovremmo fare un passo indietro ed essere un po' meno esibizionisti e più consapevoli. E' assurdo morire in questo modo ed ancora di più sapere che il numero dei casi continua ad aumentare.