Addio al wrestler Darren Drozdov, rimase paralizzato nel ’99 per un incidente sul ring

La World Wrestling Federation dice addio a Darren Drozdov, conosciuto con il soprannome “Droz“. Il wrestler è scomparso a soli 54 anni per cause naturali, come confermato dalla sua stessa famiglia in un comunicato rilasciato alla stampa. “Siamo tristi di condividere che il nostro amato Darren è passato a miglior vita questa mattina per cause naturali. Non ci sono parole per trasmettere il profondo senso di perdita e tristezza che stiamo provando in questo momento“, si legge nel comunicato.

Tra i primi a ricordare Darren l’attore ed ex wrestler Dwayne ‘The Rock’ Johnson, che ha scritto su Twitter: “Sono così dispiaciuto di apprendere che uno dei nostri fratelli del ring è scomparso. Abbiamo lottato insieme molte volte, un ragazzo fantastico. Grande personalità e grande talento nel wrestling. Abbiamo sempre parlato di calcio e pesca. Invio di amore, forza, mana e luce alla sua famiglia“.

Droz divenne una figura di spicco nel wrestling dopo aver fatto il suo debutto nel 1998. La sua carriera ha avuto però una brevissima durata, dato che l’uomo è rimasto paralizzato durante una registrazione dello SmackDown! il 5 ottobre del 1999 presso il Nassau Coliseum, una registrazione che non è stato mai messa in onda.

Il wrestler subì un grave infortunio al collo quando il collega D-Lo Brown tentò di eseguire la sua mossa finale detta “running powerbomb”, ma non fu in grado di eseguire una presa corretta su Droz a causa della sua maglietta troppo larga. Droz non fu in grado di attutire correttamente la sua caduta ed atterrò sul collo, e si fratturò due vertebre cervicali.

L’uomo riacquistò sensibilità solo nella parte superiore del corpo, ma non ha mai ripreso il controllo della parte inferiore del corpo ed è rimasto costretto ad una sedia a rotelle per il resto della sua vita. Nonostante questo, l’ex wrestler ha affermato di non aver mai incolpato Brown per quanto accaduto. “Non ho rancore nei confronti di D’Lo perché succedono cose del genere”, disse nel 2014, “e tutti coloro che sono coinvolti nell’atletica, compresa la WWE, conoscono i rischi che esistono. È stato un incidente“.