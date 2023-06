Addio al creatore dei fumetti Marvel Comics erede di Stan Lee

Dopo Stan Lee un altro grande se n’è andato, stiamo parlando di John Romita Senior, il fumettista storico della Marvel Comics che ha creato personaggi come The Amazing Spiderman, Hulk e Capitan America. Ne dà la notizia suo figlio su Twitter, anch’egli disegnatore di successo. Aveva preso l’eredità di Stan Lee, fu uno dei primi fumettisti ufficiali della Marvel.

Molto attivo negli anni ’60 ha creato i disegni de I Vendicatori, de I fantastici 4 , Daredevil e The Punisher, tutte storie da cui poi sono state tratte le trasposizioni cinematografiche della Marvel che hanno avuto incassi milionari; è stato inoltre il creatore di Wolverine e di Mary Jane Watson. la fidanzata di Spiderman.

Inizia disegnando per la Atlas che poi diverrà Marvel, nel 1957 passa alla concorrenza la Dc Comis per poi tornare alla Marvel, nel 1966 diventa redattore capo per la Marvel per Stan Lee, disegnando The Amazing Spiderman; nel 2002 fu inserito nella Will Eisner Comic Book Hall of Fame. Nato nel quartiere newyorchese di Brooklyn e di origine italiana, si è diplomato alla High School of Industrial Art.

Venne chiamato da Stan Lee a sostituire il primo disegnatore dell’Uomo Ragno, Steve Ditko; pur rispettando il complesso dei particolari raccolti ai fini di una rappresentazione o definizione originarie di Steve Ditko, l’aspetto di Peter Parker, alter ego dell’Uomo Ragno, divenne molto più piacevole, con uno stile più disinvolto e cresciuto.

Tra le storie più importanti illustrate da Romita Sr., basta ricordare la saga di Goblin che scopre l’identità segreta dell’Uomo Ragno, le epiche battaglie contro Kraven il cacciatore e L’Avvoltoio. Divenne Art Director della Marvel Comics.

Triste giorno per i fan della Marvel che perdono un altro grande pezzo della storia dei fumetti americani e papà di uno dei personaggi iconografici più famoso di tutti i tempi dei fumetti.