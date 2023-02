67enne fu trovato in una pozza di sangue, l’inchiesta svela: "È stato il gallo"

Ascolta questo articolo

Nella primavere dal 2022, Jasper Kraus venne trovato in una pozza di sangue nella sua casa in Irlanda. Nel corso di un’udienza che si è tenuta in questi giorni, è stato svelato che l’uomo di 67 anni è stato ucciso da un gallo, che già in passato aveva avuto atteggiamenti aggressivi contro una bambina.

Kraus, che era in remissione dopo che gli era stato diagnosticato un cancro, ha subito l’attacco di un pollo di razza Brahma il 28 aprile 2022, secondo quanto riportato dalla rivista locale The Irish Examiner. L’uomo olandese, originario dell’Aia, Paesi Bassi, ha avuto un infarto dopo che l’animale gli ha conficcato il becco nella gamba, facendogli perdere litri di sangue.

A trovarlo in mezzo ad una pozza di sangue fu l’inquilino Corey O’Keeffe. Tornato a casa da un turno di notte alle 8 del mattino, Corey ha dato da mangiare agli animali ed ha salutato il 67enne. Poco dopo è stato svegliato da Jasper che urlava “Vieni veloce“, trovandolo con il sangue che usciva a fiotti dal suo polpaccio. Mentre stava perdendo e riprendendo coscienza e Corey cercava di praticare le prime manovre di rianimazione, la vittima ha detto al suo inquilino “gallo“.

La figlia dell’uomo, Virginia Guinan, è sopraggiunta poco dopo, trovando il padre in una pozza di sangue con i paramedici che eseguivano la rianimazione cardiopolmonare. Durante l’inchiesta ha raccontato di aver seguito la scia di sangue fino al pollo, che aveva sangue sugli artigli. La donna ha detto che sapeva che era il colpevole perché l’animale in precedenza aveva “attaccato mia figlia“.

Dopo l’episodio voleva sbarazzarsi del pollo, ma suo padre, che era un grande amante degli animali, voleva tenerlo. “Mio padre ha protestato: aveva un cuore troppo grande e non voleva che mi sbarazzassi del gallo, quindi lo ha preso papà“, ha raccontato. L’uomo, il cui cuore era già compromesso a causa del cancro, ha alla fine ha perso così tanto sangue che ha avuto un infarto, ed è stato dichiarato morto alle 15:24. Secondo il report del coroner, la causa della morte è stata un’aritmia cardiaca letale nel contesto di un grave ateroma coronarico e cardiomegalia.