2027: al via i viaggi spaziali con la prima stazione orbitale

Nel 2027, sulla stazione orbitante denominata Voyager, sarà possibile vivere come sulla Terra. Al via infatti i primi viaggi nello spazio come turisti. A costruire la stazione spaziale turistica ci penserà la OAC (Orbital Assembly Corporation). Sarà costituita da una ruota di proporzioni gigantesche costituita da moduli in cui alloggeranno le persone.

Avrà delle camere da letto, come in un qualsiasi hotel di lusso terrestre, dalle quali, attraverso dei grandi oblò, sarà possibile osservare la Terra. Inoltre sarà dotata di ogni comfort, dalle palestre per giocare a basket, alle piscine, alle saune, ai ristoranti, ai teatri, cinema e altri divertimenti come in una vera crociera di lusso.

Per quanto riguarda la gravità, sarà possibile fare dei grandi balzi, ma non quanto quelli degli astronauti, la gravità sarà simile al 40 per cento di quella marziana. La stazione farà il giro della terra, una volta ogni 90 minuti. Il modulo sarà composto da 20 per 12 metri, e ospiterà un intero nucleo familiare o un gruppo di amici.

Annessi al modulo ci saranno enti che li utilizzaranno in affitto, a scopo tecnologico e scientifico, ed altri adibiti all’equipaggio con tutto il sostentamento per gli ospiti, come cibo e beni di prima necessità. Non si sa ancora se i costi saranno spropositati o accessibili a tutti, trattandosi di una vera e propria crociera di lusso.

Se la stazione spaziale turistica verrà realmente costruita risulterà il più grande oggetto mai costruito dall’uomo nello spazio. “La rotazione e conseguentemente la gravità artificiale è vitale”, afferma John Blincow, fondatore della Gateway Foundation, verranno fatte delle prove spaziali, che riguarderanno la gravità, per chi dovrà stazionare tanti mesi, sulla stazione orbitante, come l’equipaggio e chi ci lavorerà. Un robot chiamato STAR – Structure Truss Assembly Robot – costruirà il telaio della Voyager e successivamente verranno agganciati i moduli.