18enne pubblica un video su TikTok e poi si toglie la vita: "Questo sarà il mio ultimo post"

Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Un altro episodio vede coinvolta una giovanissima ragazza, la quale aveva pubblicato poco prima un video su TikTok. Che cosa sia accaduto resta per ora tutto da chiarire, ma fatti del genere non possono che non alimentare la polemica contro il social cinese, anche se la giovane, a quanto pare, non partecipava ne aveva visto nessuna challenge. Per questo ci sono le indagini in corso.