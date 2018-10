Reddito di Cittadinanza 2019: non sarà necessario fare domanda

Il nuovo reddito di cittadinanza in partenza dal prossimo anno rappresenterà un cambiamento di paradigma anche in merito al rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, visto che quest’ultimo non dovrà recarsi ad alcuno sportello per poter usufruire della prestazione. A confermarlo è stato il Sottosegretario all’Economia Laura Castelli, che ha commentato la vicenda come “una rivoluzione culturale”.

L’idea di fondo, per usare le stesse parole dell’esponente del Governo, è che per avere diritto al sussidio non sarà più necessario chiedere al sistema pubblico “una cortesia”. Per questo motivo, “non sarà più il cittadino a chiedere: scusi, ma io ho diritto al reddito di cittadinanza?”. Al contrario, dovrà essere l’apparato statale a ribaltare la situazione e ad avvisare i potenziali fruitori della maturazione del diritto.

Reddito di cittadinanza: l’obiettivo è restituire dignità al cittadino

Cercando di spiegare quale sarà l’approccio adottato con il nuovo reddito di cittadinanza, il Sottosegretario Castelli ha quindi evidenziato che la nuova misura dovrà aiutare le persone a rimettersi in piedi, a formarsi ed anche a immaginare la possibilità di opportunità lavorative e di carriera che altrimenti lo stesso cittadino non avrebbe potuto nemmeno immaginare.

D’altra parte, l’esponente del Movimento 5 Stelle ha anche ricordato che la misura è finanziata con 10 miliardi di euro e prevede anche un profondo ripensamento dei centri per l’impiego, garantendo quindi tutti i presupposti per un rilancio della carriera lavorativa. Anche per questo il nuovo strumento di welfare rappresenterebbe “una delle più grandi occasioni per il Paese”.

Sulla questione, Laura Castelli chiede quindi di non avere paura e di allontanare ogni timore anche in merito al possibile utilizzo fraudolento, visto che i dettagli della messa a punto prevederanno delle specifiche misure e ei controlli finalizzati a garantire che il sussidio di welfare sia utilizzato effettivamente da chi vive situazioni di disagio e meriti davvero un aiuto.