Pensioni, con le mancate rivalutazioni una perdita di oltre 3 miliardi e mezzo

La mancata indicizzazione degli assegni previdenziali continua a restare uno dei principali nodi da sciogliere rispetto al confronto in corso tra governo e parti sociali. Il punto è delicato e lo evidenziano anche le cifre in gioco, visto che si parla di milioni di pensionati e di diversi miliardi di euro che diversamente andrebbero a pesare sul bilancio pubblico.

L’ordine di grandezza del problema (e di un eventuale intervento correttivo) si trova poi a confrontarsi anche con una legge di bilancio che per l’anno 2020 non può permettersi l’avvio di misure eccessivamente espansive, sebbene una piccola apertura in tal senso sia emersa da parte dell’esecutivo (anche al fine di mantenere livelli adeguati di consumi interni).

Resta il fatto che il meccanismo di indicizzazione attualmente in corso prevede la piena rivalutazione degli assegni previdenziali solo per cifre comprese entro tre volte la minima Inps. A partire da 4 volte fino a 9 volte tale soglia, si prospettano percentuali di mancate rivalutazioni che vanno dal 3% fino al 60%.

Il problema delle rivalutazioni ed i risparmi accumulati dallo Stato

Stante la situazione appena descritta, il problema può essere meglio compreso osservando la platea dei pensionati coinvolti dalla misura. Le mancate rivalutazioni appena evidenziate colpiranno infatti circa 5 milioni di persone. Detto ciò, ad essere colpiti in misura maggiore sono coloro che hanno una pensione lorda mensile uguale o superiore a circa 2500 euro lorde. In questa fascia viene infatti generato l’80% dei risparmi.

Per quanto concerne invece la misura effettiva dei risparmi ottenuti, lo Stato incamera all’interno del triennio più di 3,6 miliardi di euro. Il dato evidenzia quindi una cifra importante, soprattutto in tempi come quelli attuali (dove lo spazio d’intervento disponibile in manovra resta appunto limitato). D’altra parte, non è difficile comprendere perché i sindacati chiedano di ripristinare meccanismi di indicizzazione meno penalizzanti.