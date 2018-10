Manovra 2019: in arrivo la lotteria degli scontrini

A partire dal prossimo anno la lotta all’evasione passerà anche per una lotteria finalizzata a premiare chi chiede lo scontrino. Si tratta di un provvedimento che verrà inserito all’interno della legge di bilancio 2019 e che risulta connesso nell’ultima bozza del DL fiscale, strettamente legato con la Manovra. Nella pratica, il nuovo concorso rivolto ai consumatori partirà dal 2019 e viaggerà in tandem con l’obbligo di memorizzare e inviare in forma elettronica scontrini e fatture all’agenzia delle entrate.

Il provvedimento mira a favorire l’adozione delle nuove misure, mentre specifici contributi sono stati previsti in favore dei commercianti per sostituire i vecchi dispositivi di registrazione di cassa o per ammodernarli. In particolare, si parla di un bonus del 50% del prezzo di acquisto applicato direttamente in fase di acquisto del registratore. Con lo scontrino telematico lo Stato punta così a contrastare le aree di illegalità che riguardano il commercio, anche perché saranno gli stessi acquirenti a chiedere l’emissione dello scontrino.

Come funzionerà la nuova lotteria legata agli acquisti

Entrando nel merito della misura, per ogni transazione l’acquirente potrà richiedere l’inserimento del codice fiscale all’interno dello scontrino, purché risulti un privato; la lotteria non è quindi aperta alle partite iva o alle aziende. I negozianti invieranno poi la traccia del pagamento all’Agenzia delle Entrate, che registrerà così la partecipazione alla lotteria da parte del cittadino. Il sistema sarà simile a quello già in uso nelle farmacie per l’acquisto dei farmaci detraibili, tramite la tessera sanitaria.

Tra tutti gli acquirenti, verranno estratti ogni giorno i contribuenti vincitori, che riceveranno dei premi in denaro. In questo modo, si punta ad incentivare la partecipazione alla lotteria. Non è ancora chiaro quale sarà l’entità del montepremi e quindi quanto si potrà effettivamente vincere grazie alla partecipazione al concorso, anche se la passione degli italiani per il gioco potrebbe effettivamente fare da volano al successo dell’iniziativa.