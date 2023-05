Ylenia, scomparsa da Grosseto a 17 anni, l’appello disperato del papà: “Aiutateci a trovarla”

La scomparsa di Ylenia Branca, 17enne di Grosseto, sta suscitando grande preoccupazione tra familiari, amici e autorità. A distanza di ormai alcuni giorni dalla sua scomparsa, non ci sono ancora notizie della ragazza, il cui cellulare risulta spento e non raggiungibile.

Il padre Andrea ha lanciato un appello alla cittadinanza, chiedendo di diffondere le foto e le informazioni sulla figlia per cercare di ritrovarla. La Prefettura ha immediatamente dato avvio alle ricerche attraverso le forze dell’ordine, ma al momento l’esito è negativo. Si tratta di una situazione molto delicata, soprattutto considerando che Ylenia è ancora minorenne e, pertanto, particolarmente vulnerabile.

La famiglia è nella disperazione più totale e non si sa ancora cosa possa essere successo alla giovane ragazza. Molti sono già i cittadini che si sono mobilitati per cercare di aiutare la famiglia Branca, mettendosi a disposizione delle autorità e diffondendo notizie e foto sui social network. Tuttavia, al momento, le ricerche non hanno portato a nulla di concreto.La speranza è che Ylenia Branca possa essere ritrovata sana e salva al più presto, per rassicurare la famiglia e restituire tranquillità alla città di Grosseto. Chiunque abbia informazioni sulla sua scomparsa è pregato di contattare immediatamente il 112.

La situazione è diventata sempre più preoccupante, in quanto da sabato 27 maggio non si hanno più notizie di Ylenia Branca. Il padre della ragazza è disperato e chiede l’aiuto di tutti per riportare a casa la figlia scomparsa. L’intera comunità di Grosseto è in allerta, pronta a collaborare con le autorità competenti per ritrovare la giovane ragazza. Si spera che Ylenia sia al sicuro e che possa presto tornare a casa sana e salva.

Nel frattempo, il padre continua a invocare l’aiuto e il sostegno di tutti i sensibili ad una situazione del genere, affinché si possa giungere ad una felice conclusione. La speranza è che venga ritrovata al più presto e che la sua incredibile avventura sia solo un brutto ricordo. La comunità è pronta a fare la sua parte per aiutare nella ricerca di Ylenia Branca e a supportare i suoi parenti e amici in questo difficile momento.