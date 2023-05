Volontari per l’alluvione, due stranieri rubano 6000 euro agli anziani

Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - È profondamente deplorevole e disgustoso che durante un momento di emergenza e bisogno, come nel caso delle alluvioni che hanno colpito Ravenna, ci siano individui senza scrupoli pronti a sfruttare la situazione per truffare e derubare gli anziani. Questo episodio di sciacallaggio mette in luce l'egoismo e la mancanza di empatia di certe persone, che non esitano ad approfittare delle difficoltà altrui per il proprio tornaconto personale. È importante che la società condanni tali comportamenti e che le autorità siano vigili nell'assicurare la sicurezza delle comunità colpite da eventi catastrofici, prevenendo e perseguendo con fermezza ogni forma di criminalità.