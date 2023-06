Vittoria, 18 anni, è l’assessore più giovane d’Italia prima ancora di fare l’esame di maturità

Vittoria Paccagnella, diciottenne che festeggerà il suo diciannovesimo compleanno il prossimo 20 giugno, è diventata l’assessore più giovane d’Italia. Questo importante incarico è stato affidato a Paccagnella dal neo-sindaco Massimo Barbujani, che è al suo quarto mandato amministrativo.

Le deleghe assegnate alla giovane assessore riguardano le Politiche Giovanili, i Gemellaggi, la Comunicazione e i Servizi Demografici. Con questo risultato, Paccagnella ha superato di poco il diciannovenne Lorenzo D’Alessandro del Molise, che deteneva fino a poche ore fa il titolo di assessore più giovane al Comune di Torella del Sannio, in provincia di Campobasso.

Vittoria Paccagnella, abituata sin da piccola a competere nel ciclismo, una passione trasmessale dal padre Gianni, ha prima sconfitto un nutrito gruppo di aspiranti consiglieri comunali e poi, come in una volata, ha tagliato il traguardo di un incarico politico. È stata una grande soddisfazione per lei, che tra pochi giorni dovrà affrontare gli esami di maturità.

L’assessore più giovane frequenta attualmente l’ultimo anno presso l’Istituto Tecnico Agrario Ottavio Munerati di Sant’Apollinare di Rovigo. “Dopo la maturità, avevo intenzione di proseguire gli studi in agraria per un giorno gestire l’azienda di famiglia. Ora dovrò rivedere in parte i miei piani“, ha spiegato la giovane.

La politica è sempre stata presente nella famiglia Paccagnella: sua madre, l’avvocato Isabella Ruzza, è stata più volte candidata con Forza Italia. “Quando mia madre si è candidata, ero ancora piccola e, onestamente, ho seguito solo parzialmente le sue candidature. Tuttavia, in famiglia si è sempre parlato di politica, ci è sempre piaciuto essere informati e confrontarci sui temi di attualità“, ha aggiunto Vittoria.

Successivamente, è arrivata la chiamata dalla lista civica e la candidatura per un posto da consigliere. “Come molti giovani, mi sono messa in gioco come brava cittadina. Mi sono avvicinata al Gruppo Giovani che si stava formando all’interno della lista civica Bobosindaco“.