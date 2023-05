Violenza inaudita su un neonato: un grido di giustizia per un futuro più sicuro

La terribile vicenda di un neonato, picchiato e morsicato dal padre perché piangeva troppo. Il deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha pubblicato su Facebook la denuncia della mamma, accompagnata da un video delle telecamere di sorveglianza che documenta l’aggressione.

La situazione si è verificata in un quartiere popolare di Napoli, e il deputato lancia un appello per garantire un ambiente sicuro per il bambino.

La mamma del bambino ha segnalato l’accaduto al giornalista Pino Grazioli, chiedendo aiuto per suo figlio. In precedenza, la zia aveva suggerito di installare le telecamere di sorveglianza nella stanza in cui il bambino dormiva. Quando il padre del bambino lo ha picchiato e morsicato, la madre era in bagno e non si è accorta subito dell’accaduto. Ha poi visto il video, e ha subito allertato le autorità e i servizi sociali.

Il deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha lanciato un appello per garantire un ambiente sicuro al piccolo Federico. Borrelli chiede che vengano verificati eventuali altri episodi di violenza subiti dal bambino, e che siano adottate tutte le misure cautelative per garantirne la sicurezza. Il deputato esorta anche a denunciare il padre del bambino, e a prendere provvedimenti nei suoi confronti.

Il deputato ha espresso la sua massima attenzione per la sicurezza del bambino e della mamma, e si aspetta che il padre venga denunciato e che siano presi provvedimenti immediati nei suoi confronti. La vicenda ha suscitato grande indignazione e preoccupazione, e Borrelli ha assicurato di seguire da vicino la situazione.

La necessità di contrastare la violenza domestica

La vicenda del piccolo Federico evidenzia l’importanza di combattere la violenza domestica, e di garantire la sicurezza dei bambini. È fondamentale che le autorità e i servizi sociali intervengano tempestivamente in caso di segnalazioni di violenza domestica, e adottino le misure necessarie per proteggere i minori. La denuncia del deputato Borrelli rappresenta un invito a non chiudere gli occhi di fronte alla violenza, ma a denunciarla e a prendere provvedimenti per prevenirla.