Violenza domestica: arrestati marito e figlio

Due gravi casi di violenza domestica sono stati arginati in Calabria, in provincia di Cosenza, uno a Lattarico e l’altro a Bisignano, che vede drammaticamente protagoniste una moglie invalida e una madre vedova, vittime rispettivamente del proprio marito e del proprio figlio. Nel primo caso, quello di Lattarico, i Carabinieri hanno tratto in arresto C. M., 40 anni, indagato per il reato di maltrattamenti dei familiari e dei conviventi. In passato, l’uomo, offuscato dall’alcool, era stato già allontanato dalla casa coniugale per la violenza perpetrata nei confronti della moglie invalida, condizione aggravatasi a causa della violazione della stessa misura applicatagli nel 2021.

La donna, fisicamente malata e fragile, viveva momenti quotidiani difficili, caratterizzati da sofferenza e umiliazione, sottoposta a ricatti continui e aggressioni feroci, dove l’uomo, per futili motivi, le afferrava i capelli e la trascinava a terra, colpendola con pugni e schiaffi. Addirittura, il marito, per impedirle di uscire, aveva venduto l’auto della moglie, minacciandola di dar fuoco alla loro stessa abitazione qualora avesse provato a lasciarlo.

Nel secondo caso, quello di Bisignano, i Carabinieri hanno tratto in arresto M. M., 39 anni, indagato per il reato di maltrattamento della madre convivente, la quale era sottoposta a sistematiche e pesanti richieste di denaro, a causa delle quali veniva terrorizzata e ricattata dallo stesso figlio di incendiarle la casa. La donna, anziana e vedova, viveva da anni in un clima di tensione e paura, subendo ogni sorta di offesa e limitazione della sua libertà, sino ad essere sbattuta violentemente fuori dalla sua abitazione, abbandonata in mezzo alla strada, tra il freddo pungente e le lacrime disperate.

Addirittura, il figlio, uscito di casa, continuava ad inveire contro la madre, nonostante la presenza dei militari dell’Arma, i quali impedivano che la situazione peggiorasse ulteriormente, allontanando l’aggressore e prestando soccorso alla vittima, la quale veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Acri.

Nel primo caso, quello di Lattarico, l’indagato è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei familiari, mentre nel secondo caso, quello di Bisignano, l’indagato è stato tradotto presso la casa circondariale di Cosenza, in seguito ai provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria di Cosenza in accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, dopo le attività investigative dei Militari dell’Arma.