Violento scontro sulla superstrada: un giovane in ospedale

Tantissima paura nella giornata di oggi 6 aprile sulla superstrada che collega Brindisi a Lecce, dove un furgone che trasportava bevande è finito contro un Range Rover. Da quanto si apprende si sarebbe trattato di un tamponamento. Il sinistro è avvenuto all’altezza dello svincolo Cerano-Tuturano, arteria stradale che conduce sia alla frazione brindisina che sulla litoranea sud di Brindisi e quindi alla centrale termoelettrica situata appunto a Cerano.

L’impatto è stato molto violento. Il camion che trasportava bevande era condotto da un giovane di San Pietro Vernotico, il quale era diretto proprio nella cittadina in questione per effettuare una consegna. Per cause ancora tutte in corso di accertamento il camion avrebbe tamponato il Range Rover. Il mezzo pesante si è accortocciato dalla parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e gli agenti della Poliza Stradale.

Rallentamenti, 3 feriti

In totale il sinistro ha causato il ferimento di tre persone, il giovane che guidava il camion ha riportato diverse ferite agli arti inferiori ed è stato trasportato presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi per le cure del caso. Al momento non sono note le condizioni degli altri feriti, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Tanta paura comunque tra le persone coinvolte nell’incidente. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti anche i tecnici dell’Anas, che hanno proceduto a rimuovere i frammenti dei veicoli incidentati sparsi sulla carreggiata. Il traffico ha subito molti rallentamenti ma attorno alle 14:00 è tornato regolare.

Lunghi incollonementi si sono avuti nei momenti successivi al sinistro. Il furgone è stato rimosso dal personale della ditta Tarantin tramite un carroattrezzi. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto sulla superstrada Brindisi-Lecce nel pomeriggio del 6 aprile. La notizia si è sparsa in breve tempo nella zona destando l’apprensione degli abitanti.