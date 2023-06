Violento raptus in ospedale, paziente devasta l’ambulatorio dopo le cure

Un caso di vandalismo ha scosso l’ambulatorio dell’Ospedale Maggiore di Trieste lo scorso 2 giugno, quando un paziente alterato dall’alcol ha dato sfogo alla sua rabbia devastando tutto ciò che aveva intorno. La scena si è trasformata in un caos totale, con il paziente che ha spaccato una porta, staccato e lanciato estintori a terra e ha colpito a pugni porte ed infissi. Tutto è iniziato quando l’uomo è giunto nella struttura per ricevere cure mediche a causa di una lacerazione al volto.

Purtroppo, poco dopo aver ricevuto le cure necessarie, è stato colto da un violento raptus che lo ha portato a comportamenti incontrollati e pericolosi. I medici e gli operatori presenti si sono trovati improvvisamente a dover affrontare una situazione di estrema tensione. Spaventati per la propria incolumità e per quella degli altri pazienti presenti, i medici e gli operatori sanitari hanno cercato disperatamente di proteggere chi si trovava all’interno dell’ambulatorio.

Alcuni pazienti sono stati costretti a chiudersi a chiave nelle proprie stanze, mentre gli operatori cercavano di calmare l’uomo e chiedevano immediato supporto alle forze dell’ordine. La situazione è stata gestita con tempestività grazie all’intervento della Polizia, che è giunta sul posto con due volanti. Nonostante l’uomo si sia rifiutato di fornire le proprie generalità, gli agenti sono riusciti ad ammanettarlo e a portarlo in caserma per ulteriori accertamenti.

L’episodio, purtroppo, non rappresenta un caso isolato. Queste situazioni sono diventate un triste fenomeno in crescita, alimentato da una serie di fattori come il sovraffollamento delle strutture ospedaliere, i tempi di attesa lunghi e lo stress a cui sono sottoposti gli operatori. È fondamentale che si ponga immediatamente l’attenzione su questa problematica, garantendo la sicurezza dei professionisti della salute e dei pazienti stessi.

Le istituzioni devono intervenire con decisione, adottando misure di prevenzione e protezione, nonché aumentando le pene per chi si rende colpevole di violazioni nei confronti del personale sanitario. È inoltre necessario promuovere campagne di sensibilizzazione che mirino a educare la società sull’importanza del rispetto e della gratitudine verso coloro che si dedicano alla cura della nostra salute.