Lo scontro tra i sindacati Cisl e Uil e la Commissione interforze americana sta creando tensioni nel rapporto tra i dipendenti civili italiani e le basi militari statunitensi in Italia. Secondo quanto affermato da Roberto Frizzo della Uil, sembra che un italiano valga meno di un tedesco o di un turco in questa disputa.

Frizzo spiega che la Commissione interforze americana afferma di non avere risorse per rinnovare il contratto con condizioni migliori per i dipendenti civili italiani. Tuttavia, curiosamente, nelle basi in Germania o in Turchia il personale civile locale ha ottenuto un aumento del 5% e un contributo una tantum da mille a 1.500 euro per far fronte all’aumento dei costi dell’energia.

Per gli italiani, invece, la proposta della Commissione prevede la chiusura del contratto collettivo e l’assegnazione di un bonus una tantum di 200 euro come compensazione per le rinunce fatte.

La ragione dello sciopero del 29 giugno da parte dei dipendenti civili italiani, che coinvolgerà circa 800 persone nelle basi “Del Din” e “Ederle“, è quindi il mancato rinnovo del contratto scaduto nel 2021 e l’annuncio di 41 licenziamenti nelle installazioni in città. Secondo i sindacati, quest’annuncio è avvenuto in modo totalmente irregolare durante un incontro tenutosi presso l’ambasciata statunitense a Roma a maggio.

Frizzo ricorda che “quando uno Stato estero opera in Italia, il contratto non è più di diritto pubblico ma privato, che rispetta le norme italiane sotto la copertura dell‘accordo Sofa“.

Questo braccio di ferro tra i sindacati e la Commissione interforze americana mette in evidenza una disparità di trattamento tra i dipendenti civili italiani e quelli di altre nazionalità che lavorano nelle basi militari statunitensi in Italia. I sindacati chiedono un rinnovo del contratto che preveda condizioni migliori per i lavoratori italiani e che rispetti le norme italiane in materia di diritti e welfare.

Questa situazione evidenzia l’importanza di un dialogo costruttivo tra i sindacati e le autorità statunitensi per garantire pari trattamento e giuste condizioni lavorative per tutti i dipendenti civili delle basi militari americane in Italia.