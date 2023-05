Vice capo del soccorso alpino muore mentre libera dalla neve il Passo dello Stelvio

Toni Reinstadler, vice capo del soccorso alpino di Solda, ha perso la vita mentre cercava di liberare la strada dalla neve per renderla sicura dopo le recenti nevicate invernali. Il 55enne, insieme al fratello Olaf, si trovava nei pressi del noto Passo dello Stelvio, condiviso tra le province di Sondrio e Bolzano, per effettuare lavori di disgaggio di valanghe in preparazione alla riapertura della rinomata strada di montagna e dei suoi 48 pendii innevati.

Purtroppo, durante la discesa dalla neve in uno dei tornanti, Toni ha perso l’equilibrio ed è precipitato in un canalone, scivolando per oltre 50 metri. Nonostante i soccorsi tempestivi chiamati dai presenti, per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è stata portata nella cappella mortuaria di Solda. L’uomo lascia la moglie e due figli.

Toni Reinstadler era un alpinista di grande esperienza, e la notizia del suo decesso ha scosso profondamente il mondo della montagna nell’Alto Adige. Il 55enne era noto come guida alpina e soccorritore, condividendo numerose missioni di salvataggio con suo fratello Olaf sulle maestose vette dell’Ortles, del Gran Zebrù e delle altre montagne che sovrastano Solda, una frazione del Comune di Stelvio, a pochi chilometri dal confine con la Lombardia.

La scomparsa di Toni Reinstadler è un duro colpo per la comunità alpina, che lo ricorda come un uomo coraggioso e generoso, sempre pronto ad aiutare chiunque si trovasse in difficoltà in montagna. La sua esperienza e la sua passione per l’alpinismo e il soccorso hanno lasciato un’impronta indelebile, rendendo il suo nome rispettato e ammirato da tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. La sua dipartita è un triste ricordo dell’importanza di agire con cautela e rispetto per la montagna, anche durante le operazioni di soccorso e pulizia delle strade.

La vita in montagna può essere affascinante, ma anche estremamente pericolosa, e occorre sempre prestare attenzione e seguire le adeguate misure di sicurezza. Oggi, il mondo della montagna piange la perdita di un eroe, un uomo che ha dedicato la sua vita a preservare la sicurezza degli altri. Le sue gesta rimarranno nella memoria di coloro che amano la montagna e che continueranno a sfidare le sue vette, sapendo di poter contare su guardiani come Toni Reinstadler, pronti a correre in aiuto quando il bisogno si fa sentire.