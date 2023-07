Lo scorso maggio, presso l’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna, è stata compiuta un’operazione che ha lasciato senza parole il mondo medico italiano. Una giovane ragazza di soli 25 anni, di nome Veronica, è stata sottoposta a un trapianto di rene particolare, dopo essere stata rifiutata da un altro centro medico nazionale che aveva ritenuto l’intervento troppo rischioso.

La situazione clinica di Veronica era estremamente complessa, caratterizzata da un quadro di insufficienza respiratoria che rendeva impossibile l’intubazione e l’anestesia totale. Nonostante ciò, grazie al coraggio e all’innovazione del team medico del Policlinico Sant’Orsola, Veronica ha potuto affrontare il trapianto di rene da sveglia, con sua madre come donatrice.

È proprio l’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna che ha voluto raccontare questa straordinaria storia, che coinvolge Veronica, affetta da fibrosi cistica fin dalla nascita e in cura presso il centro specializzato di Cesena. Dopo aver già subito un trapianto di fegato e convivendo con il diabete, Veronica era costretta alla dialisi da un periodo di tempo considerevole. Ma grazie all’operazione di recente eseguita, ora la sua funzione renale è tornata alla normalità.

Dopo soli due settimane dal trapianto, Veronica è stata dimessa dall’ospedale ed è in ottime condizioni cliniche. È importante sottolineare che Veronica rappresenta il primo caso di un paziente sottoposto a un trapianto in anestesia loco-regionale presso il Policlinico di Bologna, una pratica estremamente rara in Italia. Effettuare un trapianto in anestesia loco-regionale comporta numerose difficoltà, tra cui la gestione psicologica ed emotiva del paziente durante un intervento che può protrarsi per diverse ore.

Il professor Gaetano La Manna, direttore del Dipartimento di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del Policlinico Sant’Orsola, ha commentato con orgoglio: “Siamo orgogliosi di aver offerto a Veronica questa opportunità, poiché le abbiamo evitato la necessità di continuare la dialisi e di affrontare numerose altre complicazioni. Offrire soluzioni terapeutiche anche alle persone più fragili rappresenta una sfida culturale e scientifica per la medicina“.

Antonio Siniscalchi, direttore della Terapia Intensiva Post-Chirurgica del Policlinico, ha sottolineato un aspetto determinante che ha dato ai medici la certezza di poter intervenire sulla giovane Veronica: la sua motivazione e forza interiore. Siniscalchi ha raccontato che Veronica ha versato una sola lacrima di gioia quando è stato portato in sala operatoria il rene della sua madre, chiedendo di vederlo. L’intubazione di Veronica era considerata impossibile a causa del rischio di una tracheotomia o di serie complicanze respiratorie.

La stessa Veronica ha voluto condividere la sua esperienza, raccontando che il suo percorso presso il Policlinico Sant’Orsola è iniziato grazie al suggerimento del centro specializzato nella fibrosi cistica di Cesena, dopo aver ricevuto un rifiuto da un altro centro medico italiano. Fin dal primo colloquio, Veronica si è sentita rassicurata e ha ritrovato la speranza. Non ha mai esitato nel desiderio di sottoporsi all’intervento, anche quando le è stata proposta la soluzione del trapianto con la necessità di rimanere sveglia. Finalmente, poche settimane fa, ha ricevuto il rene donato da sua madre. L’intervento è andato bene e oggi si sente rinata, sta tornando a vivere una vita normale come faceva prima della dialisi. Veronica si dice grata a tutti i medici che hanno creduto in lei e nella sua volontà di affrontare questo difficile intervento.

La donatrice del rene è stata appunto la madre di Veronica, Rosaria, che ha espresso tutto il suo amore e la sua gioia nel veder tornare la luce negli occhi di sua figlia. Entrambe sono state sottoposte all’operazione nella stessa mattinata e si sono salutate con un abbraccio e un sincero “ti voglio bene“. Il prossimo obiettivo per Veronica è un trapianto di polmone, una nuova sfida che affronterà con il suo coraggio e la sua determinazione.