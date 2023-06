Verona, concerto "negato" a spettatrice in carrozzina: dopo Sofia anche Valentina vince la causa con l’Arena

Finalmente tutti potranno vedere i concerti in Arena, anche per chi non può alzarsi dalla sedia a rotelle. Valentina Tomirotti e Sofia Righetti hanno vinto la causa per “lo spettacolo che ci è stato negato all’Arena di Verona“. Dovranno essere risarcite per la discriminazione subìta all’interno dell’anfiteatro: “Davanti a noi erano tutti in piedi, non abbiamo potuto vedere nulla“.

Sono passati quasi quattro anni ma Valentina, “purtroppo“, se lo ricorda come se le fosse accaduto ieri: “Il 29 settembre del 2019 venni in Arena a Verona per assistere dal vivo al concerto di Coez e dalla mia sedia a rotelle in platea riuscii a malapena a sentirne la voce. Con tutte quelle persone in piedi davanti a me, dalla mia carrozzina non potevo vedere non solo il palco, ma neppure i maxi schermi…“.

A 41 anni la blogger e attivista mantovana convive dalla nascita con la displasia diastrofica, una patologia genetica che, per un difetto dell’accrescimento delle cartilagini, fa sì che i suoi arti siano molto corti e lei non possa camminare. Ma nonostante questo Valentina ha “la vita di una che non rinuncia alla vita” e si descrive come “una giornalista a rotelle, specializzata in storytelling e divulgazione culturale su disabilità e accessibilità“. Nel suo blog diventa “Pepitosa” e, tra le sue tante “battaglie di civiltà“, lotta per far cadere le troppe barriere che ancora ostacolano le persone più fragili come i disabili, concerti e spettacoli compresi: una discriminazione da lei vissuta sulla propria pelle per l’esibizione di Coez del 2019 in Arena.

Una visuale negata su cui, “incredibilmente“, in primo grado il Tribunale di Mantova le aveva dato torto, sostenendo che avrebbe potuto assistere allo spettacolo guardando i maxi schermi. “Peccato che alla sottoscritta non fosse possibile vedere neppure i monitor, con tutte quelle persone in piedi a cantare e applaudire Coez davanti a me“: una sentenza-beffa, con il giudice che l’aveva perfino condannata a pagare cinquemila euro di spese legali. Un “verdetto increscioso” di fronte a cui, certa delle sue ragioni, la blogger anziché arrendersi non aveva esitato a fare ricorso.

E ora i fatti le hanno dato ragione: ribaltando l’esito del primo grado, la Corte d’appello di Brescia non solo ha condannato Fondazione Arena, Arena di Verona e Vivo Concerti a versarle 3 mila euro a titolo di risarcimento danni.

Valentina non è l’unica a ottenere giustizia in questa materia. Lo scorso marzo, il Tribunale di Verona aveva dato ragione a Sofia Righetti, una giovane veronese che ha perso l’uso delle gambe a causa di un danno midollare. Anche lei aveva subito la discriminazione durante uno spettacolo degli Evanescence all’Arena di Verona.

Entrambe queste donne, Valentina e Sofia, sono attiviste impegnate che hanno lottato per garantire l’uguaglianza di accesso alla musica per tutti. Sono soddisfatte del risultato ottenuto e considerano questa vittoria come la chiusura di un brutto capitolo. Valentina, in particolare, sottolinea che senza il supporto dell’Associazione Luca Coscioni, non sarebbe stata possibile la sua azione legale.

Ora, entrambe le donne sperano che questa decisione sia applicata su tutto il territorio nazionale, e Valentina, insieme alla sua associazione Pepitosa in carrozza, vigilerà affinché ciò accada. Queste vittorie non solo hanno un impatto significativo sulla vita di Valentina e Sofia, ma aprono la strada per un maggiore impegno nell’eliminazione delle barriere che ancora limitano l’accessibilità per le persone disabili in molti altri spazi culturali.