Una ragazza con gli occhiali da sole, un bicchiere di vino rosso in mano e il titolo accattivante dell’evento, “Aperiwine“. Questa è la locandina che ha generato una forte controversia negli ultimi giorni sui social media. L’appuntamento è stato fissato per mercoledì 21 giugno, dalle 19.30 alle 22. Ma cosa c’è di tanto sconcertante in questa immagine e nel messaggio che trasmette?

La prima versione della locandina presentava due sottotitoli: “Bevi quanto puoi” e “Mangia quanto vuoi“. Inoltre, in calce al primo sottotitolo si leggeva: “Paga 15 euro, ritira il tuo kit ‘tasca+calice’ e bevi tutto il vino che puoi“. Un invito a lasciarsi andare senza limiti, senza restrizioni. Ma a locandina è stata modificata successivamente. Il sottotitolo è diventato “Degusta insieme a noi” e l’unico riferimento economico è al prezzo del “kit“. Ma cosa ha portato a questa correzione?

Il locale protagonista di questa vicenda è l’A.m.e.n., situato sulle Torricelle di Verona, ospitato in un edificio di proprietà della congregazione religiosa degli Stimmatini. Questo locale è già stato al centro di contestazioni da parte dei residenti della zona, che criticano il caos generato dalla movida.

La prima locandina, pubblicata sui social del locale, ha attirato l’attenzione di diverse istituzioni e associazioni, tra cui il Comune, Confcommercio, Confesercenti e la Corporazione Esercenti Centro Storico. In una nota congiunta, queste organizzazioni hanno stigmatizzato il messaggio del locale, definendolo in netto contrasto con la campagna promossa per la cultura del bere responsabile.

L’assessore alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi, ha commentato dicendo: “Il messaggio, oggi modificato ma diffuso ampiamente, lasciava intendere la possibilità di bere e consumare alcol senza limiti: il contrasto deve essere forte, siamo in un contesto di incidenti stradali in crescita e con esiti drammaticamente peggiorati“. La polizia locale segnalerà all’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che invita a denunciare comportamenti che possono arrecare danni alla circolazione stradale e alla sicurezza urbana.

Il direttore artistico dell’A.m.e.n., Andrea “Macario“ Velardi, noto pr ed ex consigliere comunale leghista, è stato contattato per commentare l’accaduto. Velardi ha risposto sostenendo che il messaggio originale, “bevi quanto puoi“, era già inteso come un avviso restrittivo: non significava “finché vuoi“, ma finché la legge lo permette nei limiti alcolemici. Secondo Velardi, il messaggio è stato travisato e strumentalizzato da qualche residente ostile all’A.m.e.n. al fine di attaccare un locale che si rivolge a un pubblico adulto, offrendo anche servizio ristorante e promuovendo in questo caso un evento-degustazione. Velardi ha sottolineato che il locale rispetta le leggi e le licenze, e dispone di limitatori di rumore.

La nota emessa dalle associazioni di categoria, con la firma di Confcommercio, Confesercenti e la Corporazione Esercenti Centro Storico, indica chiaramente il disaccordo con il modo in cui è stata veicolata la comunicazione verso i giovani. Paolo Artelio, rappresentante di Fipe-Confcommercio Verona, ha dichiarato: “Pur intuendo l’intento finale e lo spirito commerciale, la frase era contraria all’obiettivo di responsabilizzare i giovani“.

Alessandro Torluccio, direttore generale di Confesercenti, ha sottolineato l’importanza di tenere in considerazione i canali social proprio per la loro viralità. Infine, Davide Albertini della Corporazione Esercenti Centro Storico ha commentato che non crede che questo sia il modo corretto ed educativo di comunicare con i giovani.