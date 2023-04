Ci sono tragedie che rimarranno senza spiegazione e, quando a soffrire è una mamma per la perdita di un figlio, il dolore risulta inimmaginabile e impossibile da descrivere. La mamma di Samuele Brognara lo sa molto bene, considerando che suo figlio, è stato ucciso in un incidente con il monopattino. Proviamo a ricostruire insieme la vicenda e il dolore terribile che sta provando questa donna che si sfoga.

Samuele Brognara è un ragazzino di 15 anni che, tra quattro giorni, avrebbe dovuto compiere 16 anni, ma purtroppo ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in monopattino. La madre è sotto shock e a Facebook affida tutto il suo dolore con queste parole: “Mio figlio, dove sei? Non c’è più. Sto male, sono disperata, ancora non me lo ha fatto vedere nessuno”.

Sempre sul suo profilo social, la madre veva anche deciso di fare una segnalazione ai vigili dal momento che le auto sfrecciano a folle velocità e pure il figlio aveva paura. La donna era preoccupata che camion e auto, sotto casa, vanno veloci e che bisognava intervenire prima che avvenisse una tragedia.

L’incidente è avvenuto a Oppeano, nel Veronese, quando il figlio, con il suo monopattino, stava tornando a casa e, per cause che sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine, è stato travolto da una macchina causando così la morte. Non appena è accaduta la tragedia, sono giunti i Carabinieri e i Suem del 118.

In base alle statistiche, si tratta della 27esima vittima travolta da una vettura mentre viaggiava in monopattino con numeri che sono aumentati nel 2021 e nel 2022, e con due vittime che già si contano nel 2023. Intanto, in base agli esami effettuati, è risultato che il conducente che ha causato l’incidente fosse negativo all’etilometro. Ora bisognerà capire se il monopattino del giovane fosse con le luci accese o spento. Intanto, il 23enne, responsabile, è accusato di omicidio stradale.