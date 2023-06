Un sinistro stradale ha sconvolto la città di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Un Defender dell’Istituto geografico militare, con 4 persone a bordo, è precipitato in un burrone, causando il decesso di tre persone e un ferito grave. Due dipendenti civili del ministero della Difesa, Leonardo Sensitivi e Tiberio Ghelardini, sono deceduti immediatamente, mentre il finanziere Michele Pellegrino è deceduto in ospedale.

L’unica persona sopravvissuta è un dipendente civile del ministero, che è stato trasportato presso l’ospedale di Pietra Ligure. Il bilancio di questo sinistro è sconcertante e il dolore delle famiglie coinvolte è immenso. L’accaduto è avvenuto mentre il personale dell’Istituto geografico militare stava svolgendo rilievi e attività di manutenzione presso il confine di Stato italo-francese.

La zona in cui è avvenuto il sinistro era impervia e priva di protezioni, il che ha reso la situazione ancor più pericolosa.Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso il proprio cordoglio e quello di tutta la famiglia della Difesa, manifestando “i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari degli assistenti amministrativi Tiberio Ghelardini e Leonardo Sensitivi e dell’appuntato della Guardia di Finanza Michele Pellegrino disperatamente scomparsi a seguito di un sinistro nei pressi del monte Grammondo”.

Crosetto ha inoltre contattato il generale Pietro Serino, capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, e il generale Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, per esprimere le sue sincere condoglianze e quelle di tutta la Difesa.La perdita di queste tre persone e il grave ferimento dell’unico superstite hanno causato un profondo dolore all’interno della comunità militare e civile.

Ora è fondamentale trovare la motivazione del sinistro e scoprire se c’è stato un errore nei protocolli di sicurezza adottati dal personale. Trovare una risposta a questi interrogativi potrà contribuire a prevenire episodi come questo in futuro.