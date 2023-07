Ieri sera, sabato 3 luglio, intorno alle 22.20, un sinistro ha scosso la tranquilla località di Eraclea, precisamente in via Livenzuola, zona autostazione. Il trenino turistico, noto come il “trenino della pineta“, si è ribaltato provocando il ferimento di 14 persone a bordo, tra cui numerosi bambini. Nonostante la paura, fortunatamente nessuno ha riportato contusioni gravi.

Immediatamente dopo il sinistro, le squadre di emergenza sono state allertate e hanno raggiunto il luogo del sinistro in tempi brevi. Tre ambulanze del Suem sono arrivate anche da Caorle, affiancate dai vigili del fuoco, per prestare le prime cure e garantire la sicurezza dell’area.

Le prime indagini sembrano suggerire che il sinistro sia stato causato dal cedimento di un tombino che ha fatto ribaltare il trenino. Almeno uno dei vagoni era pieno di passeggeri al momento del sinistro. Fortunatamente, nonostante il ribaltamento dei vagone pieno di turisti, la maggior parte di loro hanno riportato solo lievi contusioni.

La collaborazione tra i vigili del fuoco e il personale del Suem è stata fondamentale per garantire un’efficace assistenza a tutte le persone coinvolte nel sinistro. I pompieri giunti da San Donà si sono impegnati a fianco del personale medico, utilizzando più ambulanze per trasportare i turisti all’ospedale locale. I carabinieri sono giunti sul posto per effettuare i rilievi necessari al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Saranno fondamentali per stabilire le responsabilità e per prevenire situazioni simili in futuro.

La comunità di Eraclea si unisce alle persone coinvolte, offrendo sostegno e solidarietà. Speriamo che i turisti si riprendano presto e che i responsabili siano identificati tempestivamente. La collaborazione tra vigili del fuoco e personale del Suem è stata cruciale per garantire un’assistenza efficace alle persone coinvolte nel sinistro. È fondamentale prestare attenzione alla sicurezza per evitare situazioni simili e proteggere chi utilizza i mezzi di trasporto.