Ascolta questo articolo

La scuola è un luogo di istruzione, di educazione e di rispetto per gli altri dove è possibile anche costruire importanti rapporti e amicizie. Purtroppo, è spesso sotto accusa con gli alunni che non si comportano bene. La storia che qui si racconta ha per protagonista una reazione violenta da parte di un professore della scuola media che aggredisce il preside nei corridoi con gli alunni sotto choc. Vediamo come è scaturita.

I fatti qui presenti risalgono alla giornata di lunedì 30 gennaio nei corridoi della scuola media in provincia di Venezia dove un professore ha aggredito con pugni Paolo Parolini, il preside dell’istituto e uno dei dirigenti scolastici più giovani in Italia. Non appena è accaduto il fatto, sono giunti immediatamente i Carabinieri e ora il professore rischia il licenziamento da parte dell’Ufficio scolastico regionale.

Non appena ha preso servizio, pochi minuti dopo mezzogiorno, il professore ha cominciato a inveire contro il preside. I presenti, tra cui il personale dell’istituto e gli stessi colleghi, hanno subito capito che da lì a poco si sarebbe scatenato il parapiglia e hanno pensato bene di intervenire chiamando immediatamente le forze dell’ordine che sono giunte in loco.

Poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, l’uomo aveva già colpito a pugni il dirigente scolastico, passando dalle parole ai fatti. Non appena arrivate le forze dell’ordine, l’alterco e la colluttazione erano ancora in corso e hanno provato a separare i due con il professore, responsabile, che è stato accompagnato in caserma.

Lo stesso preside, di cui non si rivela il nome, afferma che l’alterco è dovuto a motivi professionali e spiega così quanto accaduto: “Ciò che più mi dispiace è che così tanti ragazzi presenziassero alla scena: le ferite interiori di chi assiste ad un’aggressione sono ben più gravi di quelle fisiche che ho subito e delle quali non conservo già più alcuna traccia”.

I familiari degli studenti, non appena saputo di quanto accaduto, hanno espresso tutta la loro solidarietà al preside, mentre il professore rischia un licenziamento, anche se afferma che, nel caso, se ne occuperà l’Ufficio scolastico regionale.