Una docente di storia e filosofia alla scuola secondaria è stata destituita dopo essere stata assente per un totale di 20 anni su 24 anni di servizio. Durante la sua “dedizione” all’insegnamento, ha suscitato le lamentele degli studenti per la sua mancanza di preparazione, la casualità nella valutazione dei voti e l’assenza dei libri di testo. Di fronte a queste critiche, il ministero ha avviato un’ispezione che ha concluso che le modalità di insegnamento della docente erano incompatibili con l’attività di insegnamento.

La Cassazione ha ora confermato la destituzione di questa insegnante, definendola “inettitudine permanente e assoluta“, nonostante il tentativo della professoressa di appellarsi alla “libertà di insegnamento“. Secondo la Cassazione, la libertà di insegnamento all’interno dell’ambito scolastico deve essere intesa come autonomia didattica finalizzata a una formazione completa della personalità degli alunni, che hanno il diritto di ricevere un’istruzione adeguata. Questa libertà non è fine a sé stessa, ma il suo esercizio da parte dell’insegnante attraverso l’autonomia didattica costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e la piena formazione della personalità degli studenti.

Pertanto, secondo i giudici, il concetto di libertà didattica comprende certamente l’autonomia nella scelta dei metodi di insegnamento appropriati, ma ciò non significa che l’insegnante possa scegliere di non applicare alcun metodo o che possa trascurare l’organizzazione e la strutturazione delle lezioni.

Durante l’ispezione condotta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), su richiesta del dirigente della scuola secondaria di Chioggia dove la docente lavorava, è emerso che la professoressa era inattenta verso gli alunni durante le interrogazioni, poiché era costantemente impegnata nell’uso del cellulare per messaggiare.

In una classe, aveva utilizzato le foto del libro di testo che erano necessarie per una verifica in un’altra classe. Durante le interrogazioni, poteva capitare che iniziasse a parlare con uno studente diverso da quello che doveva rispondere. Il MIUR ha anche accusato la docente di “scarsa cura delle lezioni“, poiché non aveva nemmeno il libro di testo e lo prendeva in prestito dagli studenti solo temporaneamente.