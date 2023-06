Una vicenda drammatica e controversa ha messo in luce la difficile situazione delle società sportive dilettantistiche e degli enti locali. Nel gennaio del 2022, nel campo sportivo di Valmarana, un giovane aiuto-allenatore ha perso un dito mentre recuperava un pallone incastrato nella rete di recinzione.

La notizia è emersa solo recentemente a seguito di un lungo post indignato del presidente del Galaxy FC Mira, Maurizio Bacchin, che è stato citato in giudizio dal Comune di Mira, con una richiesta di risarcimento danni di 450mila euro da parte del giovane.

La situazione si è fatta ancora più complessa quando il Comune, invece di assumersi la responsabilità diretta dell’incidente, ha deciso di chiamare in causa la società sportiva Ads Galaxy e il suo presidente, Maurizio Bacchin. Quest’ultimo, visibilmente colpito dalla decisione del Comune, ha espresso la sua indignazione attraverso i social media, sollevando alcune importanti domande: “Perché è sempre più difficile trovare volontari per le attività sociali e sportive? Perché sempre meno persone si impegnano in queste attività?“.

Il presidente Bacchin ha sottolineato che la sua società sportiva e lui stesso non hanno un’identità giuridica, quindi, sebbene non sono coinvolti direttamente con la vicenda, sono comunque chiamati a rispondere. Questa situazione ha gettato una luce negativa sulle sfide che le società sportive dilettantistiche affrontano riguardo alle responsabilità legali.

L’avvocato Michele Zatta, incaricato di seguire il caso per conto del presidente del Galaxy, sta esaminando la vicenda in vista della prima udienza fissata per novembre. Nel frattempo, il sindaco Marco Dori ha cercato di smorzare i toni, sottolineando che si tratta di una normale attività difensiva dell’ente e non di un gesto personale. Ha ribadito che il Comune ha dovuto attivarsi presso la società Galaxy in quanto le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi prevedono questa tipologia di responsabilità.

Nonostante le divergenze, il sindaco ha espresso il suo desiderio di tendere una mano al presidente Bacchin, considerando il fair play e lo spirito sportivo come valori fondamentali. Nel frattempo, alcuni amici del presidente hanno proposto l’istituzione di un fondo di solidarietà per il Galaxy, cercando di dimostrare solidarietà alla società durante questo momento difficile.