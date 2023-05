“Ora basta! Va trovata una soluzione per fermare le continue aggressioni che subiamo”. Queste sono le parole di un’infermiera del Pronto Soccorso di Portogruaro, che ha deciso di alzare la voce dopo anni di sopportazione silenziosa. Con una ventennale esperienza nell’Unità operativa dedicata alle emergenze presso l’ospedale San Tommaso dei Battuti, l’infermiera ha deciso che era giunto il momento di denunciare le innumerevoli aggressioni, sia verbali che fisiche, subite dai pazienti, soprattutto quelli che si presentano al Pronto Soccorso per problemi non gravi, o dai loro familiari.

Un recente episodio ha spinto l’infermiera a lanciare un grido d’allarme ancora più forte. È stata addirittura minacciata di essere data alle fiamme, un’azione che l’ha sconvolta. “Anni fa c’era molto più rispetto nei nostri confronti: eravamo considerati come degli angeli. Ora le persone ci vedono tutti come degli incompetenti. Dopo tanti anni di servizio e tante esperienze, mi trovo con grande delusione e sconforto a denunciare che anche nei piccoli Pronto Soccorso, come quello di Portogruaro, accadono episodi di violenza nei confronti di noi operatori sanitari”, ha dichiarato l’infermiera.

La missione degli operatori sanitari è quella di assistere, ascoltare e gestire situazioni di emergenza ad alto impatto emotivo, ma oggi sembra che chi sceglie di intraprendere questa professione debba sopportare eventi denigranti. Nonostante le notizie di questo genere riportate dai media e le campagne di sensibilizzazione, gli operatori sanitari non si sentono ancora adeguatamente protetti.

”La carenza di personale, compresi gli agenti delle Forze dell’Ordine, spesso non disponibili per interventi tempestivi in situazioni critiche, e la mancanza di una sicurezza strutturale adeguata, consentono alle persone di accesso libero, di cui non conosciamo né l’identità né le intenzioni, di entrare nei luoghi di cura e di ostacolare il nostro difficile lavoro”.

Nonostante le denunce e le segnalazioni all’interno dell’azienda, al momento non è stata ancora trovata una risposta soddisfacente. La necessità di limitare gli accessi dei cosiddetti “codici bianchi“, che durante la pandemia erano quasi scomparsi, è ben nota da tempo. Tuttavia, la rete sanitaria territoriale è ancora carente e le persone continuano a rivolgersi ai Pronto Soccorso. Alcuni hanno proposto la presenza dei militari per garantire maggiore sicurezza in queste unità a livello nazionale.