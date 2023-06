Un fatto sconcertante è accaduto nella città di Mestre, dove gli agenti di una volante sono intervenuti in un’abitazione a causa delle urla strazianti provenienti dall’interno. La donna, in stato di agitazione, ha disturbato i suoi vicini sbattendo mobili e porte.

Grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti, la situazione è stata portata sotto controllo. Tuttavia, temendo per la sicurezza della piccola di appena 9 mesi presente in casa, i sanitari del Suem sono stati immediatamente informati e giunti sul posto. In seguito alla somministrazione delle prime cure, ci si è resi conto che la donna era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Ma la sorpresa più grande è stata quando, dopo aver effettuato le analisi, si è rivelato che sia la trentenne che la sua bambina erano positive alle sostanze stupefacenti. Attualmente, la polizia sta cercando di ricostruire la dinamica degli eventi per capire come le sostanze stupefacenti siano finite nel sangue della piccola di nove mesi. I medici ipotizzano che ciò sia avvenuto in seguito all’allattamento o alla manipolazione di stupefacenti da parte della madre. L’episodio ha scatenato una serie di problematiche legali e sociali.

La neonata è stata affidata al compagno della donna, ma è stata interessata l’attenzione della Procura e dei servizi sociali. Adesso la magistratura dovrà valutare l’eventualità di allontanare la bambina dalla madre. Un rimedio estremo, ma che potrebbe essere messo in atto per garantire la sua incolumità e tutelare la sua salute.

Come può una madre, durante la fase di allattamento, prendere o gestire sostanze stupefacenti? Sono domande che mettono in discussione il ruolo di genitore e la responsabilità di chi ha avuto figli. Bisogna ricordare che un’azione così avventata può mettere in pericolo non solo la salute dell’individuo, ma anche l’interezza della famiglia.