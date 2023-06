Venezia, la figlia 18enne trova la madre priva di vita sul divano: il dolore di colleghi e amici

Alcune tragedie che succedono nella propria vita sono del tutto impossibili da accettare, come trovare la propria madre priva di vita. Questo fatto è accaduto in provincia di Venezia dove la figlia 18enne ha trovato il corpo senza vita della madre, una donna di 46 anni molto amata e stimata da tutti. Sembra che Valentina Bellot, il nome della donna, abbia avuto un malore per cui non ce l’ha fatta.

La donna di anni 46 lavorava, ormai da parecchio tempo, da quando aveva finito gli studi, all’hotel di Noventa di Piave come chef de rang. Un lavoro molto pesante per cui attaccava ogni mattina alle 6, ma che non le ha mai pesato poiché amava ciò che faceva. Gli stessi colleghi l’hanno sempre apprezzata per la cortesia e professionalità.

Martedì mattina ha avuto un problema di salute per cui ha contattato l’hotel dicendo che sarebbe arrivata in ritardo. Al lavoro, però, non giungerà mai ed è infatti proprio la figlia Benedetta a trovarla riversa sul divano al mattino, non appena si sveglia. Prova a chiamarla, ma la madre non le risponde e allora chiama il compagno della donna. A quel punto, contattano il 118 che spiega come fare il massaggio cardiaco per provare a rianimarla in attesa dello staff medico e dell’ambulanza che giungerà.

Purtroppo, anche con l’arrivo del personale sanitario, sono davvero poche le speranze di vederla ancora in vita, anche perché molto probabilmente la donna era passata a miglior vita già da qualche ora. Una donna molto benvoluta e amata, come la ricorda la figlia e il compagno: “era una mamma molto attenta, comprensiva. Aveva sempre un sorriso e una battuta per tutti”.

Una donna con mille passioni tra cui la lettura e i viaggi. La figlia sta per affrontare l’orale dell’esame di maturità e vuole rendere la madre orgogliosa. La sua scomparsa ha lasciato basiti anche i colleghi dell’hotel che la ricordano come “la persona più solare mai conosciuta. Anche quando si presentava un problema, lei invitava a guardare sempre la parte positiva delle cose. Era portata per il contatto con le persone e anche i clienti sono tutti sconvolti dalla notizia. Ci mancherà molto“.