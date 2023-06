La movida veneziana può rivelarsi un’esperienza estenuante per coloro che sono costretti a subirla, specialmente quando si desidera semplicemente dormire. I residenti di un palazzo vicino alla chiesa di San Marziale a Venezia sanno di cosa si tratta, essendo stati tormentati dai rumori, soprattutto durante la notte, provenienti dall’enoteca “Vino Vero“.

Dopo aver esaurito ogni tentativo di dialogo con i gestori del locale, sono riusciti a ottenere la chiusura anticipata di quest’ultimo. Il tribunale di Venezia ha infatti emesso un’ordinanza che impone la chiusura alle 23:00 di questo wine bar situato in fondamenta della Misericordia a Cannaregio, una delle zone veneziane ad alta concentrazione di locali, bar, gelaterie, ristoranti e osterie.

In passato, il locale in questione aveva l’abitudine di abbassare le saracinesche all‘una di notte durante i venerdì e i sabati, e a mezzanotte negli altri giorni della settimana. Tuttavia, in base a quanto stabilito dall’ordinanza del Tribunale, firmata dal giudice Alessandro Cabianca, dovrà ora rispettare lo stesso orario di chiusura di una gelateria adiacente.

Questa decisione giudiziaria rappresenta una vittoria per gli abitanti stanchi delle continue interruzioni del loro riposo notturno. I rumori provenienti dall’enoteca disturbavano non solo la quiete dei residenti, ma costituivano anche una fonte di stress e disagio. Le lamentele si sono accumulate nel corso del tempo, spingendo le persone a intraprendere azioni legali per proteggere il loro diritto a godersi una serena tranquillità nella propria abitazione.

La chiusura anticipata del wine bar è un passo importante verso la tutela dei diritti dei residenti e l’equilibrio tra l’animata vita notturna veneziana e il bisogno di quiete delle persone che vivono nelle vicinanze dei locali. La decisione del tribunale invia un segnale chiaro, dimostrando che i disturbi causati dalla movida non possono essere ignorati e che le autorità sono disposte a intervenire per garantire il rispetto delle norme e dei diritti dei cittadini.

Questa vicenda solleva anche la questione della gestione della movida veneziana nel suo complesso. Mentre la vita notturna può essere un aspetto vitale e attraente di una città, è fondamentale trovare un equilibrio tra l’intrattenimento e il benessere delle persone che vivono nelle immediate vicinanze dei locali. La coesistenza armoniosa tra residenti e attività commerciali richiede un’attenzione particolare alla riduzione del rumore, all’applicazione delle norme e alla sensibilizzazione dei gestori dei locali, affinché considerino l’impatto delle loro attività sulla qualità della vita dei residenti.

Speriamo che questa decisione del tribunale possa servire come esempio e incoraggiare una riflessione più ampia sulla gestione della movida veneziana, che coinvolga tutte le parti interessate: autorità, gestori dei locali, residenti e associazioni di categoria. Solo attraverso un dialogo aperto e una cooperazione attiva sarà possibile creare un ambiente urbano che consenta sia la vivacità delle attività notturne sia il diritto al riposo e alla tranquillità delle persone che chiamano Venezia la propria casa.