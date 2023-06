Nel pittoresco quartiere di Rialto, nel cuore di Venezia, si è consumato un amaro episodio di furto durante la scorsa notte. La vetrina del Polo Urban Bookshop, un’affermata attività del Lineadacqua Group, è stata fatta in mille pezzi, lasciando dietro di sé danni considerevoli. Luca Zentilini, il proprietario del negozio noto per il suo impegno nel promuovere il commercio di qualità, è rimasto sconcertato davanti alla scena che si è presentata all’alba.

I carabinieri di Venezia, allertati dai passanti, hanno contattato Luca Zentilini per informarlo del triste evento. I ladri, presumibilmente più di uno, hanno letteralmente sfondato la porta a vetri d’ingresso del negozio. Dalle prime indagini effettuate, sembra che i malviventi abbiano inizialmente preso a calci la vetrina, come indicato dalle impronte trovate sul vetro rimasto intatto. Successivamente, hanno utilizzato un estintore per frantumare completamente il vetro.Una volta all’interno, i ladri si sono rapidamente impossessati del fondo cassa, portando via circa 200 euro in contanti.

Poco distante dal negozio, in ruga Rialto, è stato trovato il registratore di cassa completamente distrutto. Il bottino includeva anche profumi, gioielli e computer del negozio. Complessivamente, i danni subiti e il valore della refurtiva ammontano a circa quattromila euro, secondo quanto dichiarato dal proprietario.

Aumento dei furti a Venezia

Quello accaduto al Polo Urban Bookshop è solo l’ultimo di una serie di episodi che, sebbene meno frequenti rispetto a Mestre, si sono verificati negli ultimi mesi a Venezia. Solitamente considerata una città tranquilla, dove i furti sono rari, si è assistito a un incremento di tali episodi. I bersagli, spesso, sono i piccoli negozi per turisti.

Tuttavia, anche le vie centrali come Vallaresso e calle della Mandola non sono esenti da episodi simili. Già lo scorso giugno, i ladri avevano preso di mira il negozio per bambini “La Casa di Leo”, facendo saltare il blocco della serratura per accedere all’interno e rubando il fondo cassa. Anche le abitazioni nella zona di Cannaregio non sono state risparmiate, con diverse segnalazioni di furti durante la notte. Gli inquilini sono stati derubati di denaro e oggetti di valore.

Il furto alla vetrina del Polo Urban Bookshop a Rialto ha scosso la comunità veneziana. Oltre ai danni materiali e al valore considerevole del bottino, questo episodio si inserisce in un contesto di aumento dei furti in città, coinvolgendo sia i negozi che le abitazioni. È fondamentale che le autorità prendano seri provvedimenti per contrastare questa ondata di criminalità e per garantire la sicurezza dei cittadini e dei commercianti. Nel frattempo, i carabinieri stanno analizzando attentamente le registrazioni delle telecamere per identificare i responsabili di questo atto vandalico.

Consigli dati dalle autorità

In caso di rapina, è importante mantenere la calma e seguire alcune linee guida per garantire la propria sicurezza. Ecco alcuni consigli utili da tenere a mente:

Mantieni la calma : cerca di mantenere la calma e non opporre resistenza. La tua sicurezza personale è la priorità principale.

: cerca di mantenere la calma e non opporre resistenza. La tua sicurezza personale è la priorità principale. Non fare movimenti bruschi : evita di fare movimenti bruschi che potrebbero spaventare o provocare una reazione violenta da parte di colui che sta commettendo il reato.

: evita di fare movimenti bruschi che potrebbero spaventare o provocare una reazione violenta da parte di colui che sta commettendo il reato. Non guardare negli occhi l’aggressore : evita di fissare negli occhi, poiché potrebbe interpretarlo come un segno di sfida o provocazione.

: evita di fissare negli occhi, poiché potrebbe interpretarlo come un segno di sfida o provocazione. Osserva i dettagli : cerca di osservare attentamente l’aspetto fisico del ladro, i dettagli distintivi o eventuali caratteristiche che possano aiutare le forze dell’ordine nell’identificazione successiva.

: cerca di osservare attentamente l’aspetto fisico del ladro, i dettagli distintivi o eventuali caratteristiche che possano aiutare le forze dell’ordine nell’identificazione successiva. Non offrire resistenza : non cercare di reagire fisicamente alla rapina, poiché ciò potrebbe aumentare il rischio o danni maggiori.

: non cercare di reagire fisicamente alla rapina, poiché ciò potrebbe aumentare il rischio o danni maggiori. Segui le istruzioni : sii pronto a seguire le istruzioni, cercando di ricordare ciò che ti viene chiesto di fare.

: sii pronto a seguire le istruzioni, cercando di ricordare ciò che ti viene chiesto di fare. Non fare movimenti improvvisi : evita di raggiungere il tuo telefono o di fare qualsiasi movimento improvviso senza prima ottenere il consenso o la richiesta.

: evita di raggiungere il tuo telefono o di fare qualsiasi movimento improvviso senza prima ottenere il consenso o la richiesta. Renditi conto dell’ambiente circostante : cerca di memorizzare dettagli dell’ambiente circostante che potrebbero essere utili alle forze dell’ordine, come suoni, voci, oggetti o caratteristiche particolari.

: cerca di memorizzare dettagli dell’ambiente circostante che potrebbero essere utili alle forze dell’ordine, come suoni, voci, oggetti o caratteristiche particolari. Allontanati in sicurezza : dopo che colui se ne è andato, cerca di allontanarti in sicurezza e cerca immediatamente aiuto dalle persone nelle vicinanze o contatta le forze dell’ordine.

: dopo che colui se ne è andato, cerca di allontanarti in sicurezza e cerca immediatamente aiuto dalle persone nelle vicinanze o contatta le forze dell’ordine. Riferisci l’accaduto alle autorità competenti: Fai una segnalazione dettagliata alle forze dell’ordine, fornendo tutte le informazioni che puoi ricordare sul ladro e sull’evento stesso.

Ricorda, la tua sicurezza personale è sempre la priorità. Seguire queste linee guida può aiutarti a gestire meglio una situazione di rapina e a proteggere te stesso e gli altri presenti.